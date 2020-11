Photographie prise le 28 février dans laquelle le président des États-Unis, Donald J. Trump, a été enregistré alors qu’il quittait la Maison Blanche, à Washington DC (USA). . / Shawn Thew / Archives

Miami, 7 novembre . .- Le président américain Donald Trump rejoindra Gerald Ford, George HW Bush et Jimmy Carter dans la liste des dirigeants américains auxquels les électeurs n’ont pas apporté leur soutien pour un second mandat, une fois que sa défaite contre Joe Biden lors des élections de mardi dernier est officialisée.

Le président républicain, qui non seulement n’a pas reconnu avoir perdu les élections mais prétend aussi les avoir gagnées, a pour habitude de qualifier de «perdants» ceux qui n’atteignent pas leurs objectifs ou font mal dans une entreprise.

Après plusieurs jours de dépouillement des votes dans cinq États en retard, la Pennsylvanie a terminé la tâche et Biden a été projeté comme le vainqueur dans cet État par les principaux médias américains, lui donnant les 270 votes du Collège électoral nécessaires pour atteindre la Maison Blanche. .

La liste des présidents à un seul mandat commence par le deuxième président des États-Unis, John Adams (1797-1801), qui fut vice-président du premier, George Washington, et lui succéda à la Maison Blanche.

Le premier à perdre sa réélection au XXe siècle fut William Howard Taft (1909-1913) puis Herbert Hoover (1929-1933), le président qui a souffert de la dépression de 1929, ont vécu la même chose.

Ensuite, quatre décennies plus tard, était le républicain Gerald Ford (1974-1977), devenu vice-président de Richard Nixon après la démission de Spiro Agnew pour évasion fiscale.

Ford a assumé la présidence, sans avoir été élu aux urnes, lorsque Nixon a démissionné pour l’affaire du Watergate, et a ensuite voulu tenter un mandat «à lui», mais la chute de Saïgon aux mains du Nord-Vietnam et une économie faible ne l’ont pas aidé.

L’homme qui a mis fin aux rêves de Ford, le démocrate Jimmy Carter (1977-1981), s’est retrouvé sans second mandat en raison de la crise des otages en Iran et de la hausse des prix due à la crise pétrolière et à la poussée de Ronald Reagan (1981-1989).

Le républicain George HW Bush (1989-1993), qui a dirigé le pays dans la première guerre du Golfe et l’invasion du Panama, n’a pas non plus eu le soutien des électeurs pour continuer quatre autres à la Maison Blanche.

De lui à Donald Trump, il n’y a pas eu de présidents sans réélection.

Les démocrates Bill Clinton (1993-2001) et Barack Obama (2009-2017) et les républicains Ronald Reagan (1981-1989) et George W. Bush (2001-2009) ont gagné le soutien du peuple pour continuer pendant quatre ans de plus.

Trump a réitéré ses accusations aujourd’hui sans preuve qu’il y avait des irrégularités et a écrit un tweet tout en majuscules: “J’ai gagné l’élection”.

C’était la première réaction du président sur Twitter, le réseau social qui a été son principal orateur pendant sa présidence, quelques heures après s’être dit d’avis dans un communiqué que les élections «sont loin d’être terminées».