Après Donald Trump a déclaré ce mercredi qu’il détruirait les navires de Iran , s’ils menacent les navires de ETATS-UNIS. Le porte-parole de la État-major général des forces armées Iraniens, Abolfazl Shekarchi a rejeté ce commentaire du locataire du Maison Blanche et a souligné que «les Américains d’aujourd’hui devraient être intimidés plutôt que d’essayer d’intimider et d’utiliser leurs efforts pour sauver leurs militaires qui sont infectés et qui meurent avec. coronavirus».

Shekarchi, en ce sens, a indiqué que le gouvernement de États Unis devrait sortir vos militaires de Asie occidentale et les emmener dans leur pays pour “sauver leur peuple de la grande crise” qu’il Covid-19 “A causé dans ce pays”

“Aujourd’hui, États Unis est devenu le pays le plus touché par la Covid-19, et les responsables américains devraient penser à se sauver eux-mêmes et à résoudre ce problème », a-t-il conclu.

Le 18 avril, il s’est inscrit sur le porte-avions USS Theodore Roosevelt 84 nouveaux cas de coronavirus, qui a soulevé 669 infections au sein de l’équipage.

