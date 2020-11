15 minutes. Un tribunal fédéral a rejeté vendredi l’appel de la campagne du président Trump pour renverser les résultats des élections en Pennsylvanie.

L’opinion majoritaire d’un panel de juges de la Cour d’appel américaine pour le troisième circuit, les trois nommés par les présidents républicains, a déclaré que “les allégations de la campagne Trump sont sans fondement”.

La décision de la Cour d’appel confirme la décision rendue par un juge fédéral une semaine plus tôt. Il a rejeté la demande de blocage de la certification selon laquelle Joe Biden a remporté l’élection dans cet État, selon des informations publiées par CNBC.

La décision de ce vendredi est un autre revers judiciaire pour Trump. Le président refuse de reconnaître le triomphe de Biden et maintient sa position selon laquelle il a remporté le concours.

Dans son avis de 21 pages, la Cour note que devant le juge Giuliani a déclaré que la campagne “n’allègue pas de fraude” dans l’affaire.

“Le fait de déclarer une élection injuste ne le rend pas ainsi”, lit-on dans la décision. “Les accusations nécessitent des accusations spécifiques puis des preuves. Nous n’en avons pas ici”, ajoute le mémoire, comme le reflète CNBC.

Dans son appel au troisième circuit, la campagne Trump n’a pas demandé que la décision du juge Brann soit annulée. Sa demande était de lui permettre de déposer une version modifiée de sa plainte légale pour «rétablir les réclamations qui ont été supprimées par inadvertance» à partir d’une version précédente.

Dans sa décision, Brann a déclaré que l’équipe juridique du président n’avait pas présenté “d’arguments juridiques convaincants et de preuves factuelles d’une corruption endémique” dans sa tentative sans précédent d’invalider des millions de votes.

«La Campagne fait appel pour un motif très restreint: si le tribunal de district a abusé de son pouvoir discrétionnaire en ne permettant pas à la Campagne de modifier sa plainte une deuxième fois. Ce n’était pas comme ça », lit l’avis rédigé par Stephanos Bibas, que Trump a nommé en 2017.

La cour d’appel a écrit que “la plupart des déclarations” dans la dernière plainte “se résument à des questions de droit de l’Etat”.

«La loi de Pennsylvanie est prête à ignorer de nombreuses failles techniques. Il favorise le dépouillement des voix tant qu’il n’y a pas de fraude », établit l’avis.

Après que la décision sur son appel ait été connue en Pennsylvanie, le président Trump a publié un message sur Twitter dans lequel il a déclaré que Biden avait mal fait dans les grandes villes et sauf dans celles “connues pour être politiquement corrompues”.

“Biden a mal fait dans les grandes villes, à l’exception de Detroit (plus de votes que de gens!), Philadelphie, Atlanta et Milwaukee, qu’il devait gagner. Sans surprise, ils sont tous situés dans les grands États du swing, connus depuis il y a longtemps pour avoir été politiquement corrompu », a-t-il écrit.

Biden a mal fait dans les grandes villes (Politico), sauf celles de Detroit (plus de voix que de personnes!), Philadelphie, Atlanta et Milwaukee, qu’il devait gagner. Sans surprise, ils sont tous situés dans les États swing les plus importants et sont connus depuis longtemps pour être politiquement corrompus!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 novembre 2020