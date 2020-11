WASHINGTON (AP) – Le président américain Donald Trump a perdu. Mais pas le “Trumpisme”.

Le mouvement l’a emporté dans certaines parties du pays et parmi les électeurs que Trump a courtisés pendant quatre ans, attirant à maintes reprises l’attention sur les aspects les plus viscéraux de presque toutes les controverses culturelles dans l’Amérique conservatrice, pariant que la peur et la colère était une main gagnante. Ils l’étaient presque.

Joe Biden a battu Trump dans la course à la résidence et était en bonne voie pour 306 votes électoraux, un total qui égalerait l’avantage que Trump a exagéré comme une «avalanche» il y a quatre ans. Dans une année électorale normale, une telle victoire impliquerait que Biden aurait mené la victoire d’autres démocrates. Au lieu de cela, plusieurs candidats prometteurs au Sénat et à la Chambre, y compris certains députés sortants, ont perdu leurs voix.

Pour Trump, la situation était inverse. Sa popularité auprès de sa base électorale a aidé à protéger les républicains au pouvoir, mais n’a pas suffi à le sauver. Il a obtenu plus de voix pour le président que tout autre candidat. Sauf pour Biden. Le rejet de Trump était personnel.

Rien dans les élections n’a fait penser que le pays était soudainement moins polarisé. Trump a obtenu des votes dans des régions où il avait déjà une base de soutien, dans les petites villes et les zones rurales. Biden a fait de même, mais plus, en milieu urbain et suburbain, en plus de réduire l’avance de Trump dans certaines régions rurales. Le résultat n’a pas changé le fait qu’une grande partie du pays continue de parler des langues politiques différentes.

«Cela a défié les attentes de tout le monde. Tout le monde a dit que si Joe Biden gagne, les démocrates gagnent le Sénat. Si Trump gagne, les républicains remportent le Sénat », a déclaré Rahm Emanuel, ancien maire de Chicago et ancien chef de cabinet de la Maison Blanche. «Ce n’est pas ce qui s’est passé. Il y avait certainement un courant de fond ».

“La vie n’est pas binaire”, a déclaré Emanuel. «C’est plus compliqué. La Floride, un État qui a voté pour Trump, a voté pour le salaire minimum. L’Illinois, un État qui a voté pour Biden, a rejeté un impôt progressif sur le revenu. La Californie, démocrate, a voté contre l’action positive sur le lieu de travail.

Emanuel a déclaré que les démocrates auraient pu se tromper en échouant à mener à bien leurs plans de reconstruction de l’économie tout en contrôlant la pandémie, se concentrant plutôt sur la réponse aux efforts républicains pour les qualifier de socialistes.

“Trump a joué sur le dégoût des gens avec COVID”, a-t-il déclaré. “Si nous avions donné le même sentiment d’urgence pour relancer l’économie que pour contrôler COVID, cela aurait été différent.”

Au lieu de cela, certains démocrates ont préconisé l’élargissement de la Cour suprême et la fin de l’obstruction systématique au Sénat, des propositions qui auraient pu faire craindre un contrôle excessif d’un parti.

«De toute évidence, il y avait plus de frustration des électeurs envers Trump qu’avec l’idéologie du GOP», a déclaré Mike Murphy, stratège pour plusieurs campagnes présidentielles républicaines, qui a rompu avec le parti à cause de Trump. “De toute évidence, la campagne présidentielle évoluait dans un monde en dehors de la campagne pour le Congrès.”

Parce que Trump a fait campagne principalement dans un territoire favorable, il a également aidé les candidats républicains dans ces domaines.

“Trump a poussé les candidats républicains en augmentant considérablement le taux de participation dans les régions à majorité républicaine”, a expliqué David Axelrod, un ancien conseiller d’Obama. «Dans les États et les districts à tendance républicaine, ils ont gagné haut la main».

De nombreux électeurs se sont souvent disputés à propos de Trump: ils ont aimé ses mesures mais ne pouvaient admettre sa personnalité motivée par la colère, son utilisation constante de Twitter comme arme et la façon dont il ridiculisait quiconque osait être dissident.

L’appel de Biden pour un retour à la décence et son appel à être un président pour tous les Américains, et pas seulement la base de son parti, étaient une partie importante de sa formule.

Mais l’étroitesse des courses, même avec le faible taux de popularité que le président avait maintenu, montrait également le pouvoir inhérent d’un président candidat à la réélection. Il y a une raison pour laquelle en un siècle, seuls trois présidents élus avant Trump ont perdu leur campagne de réélection.

Lorsqu’un président perd, le parti du vainqueur gagne généralement une présence au Congrès. En 1980, lorsque Ronald Reagan a battu Jimmy Carter, les républicains ont remporté 12 sièges aux démocrates. En 1992, la victoire de Bill Clinton sur le président George HW Bush s’est accompagnée de trois sièges du Sénat démocrate saisis aux sénateurs en exercice. Lorsque Franklin D. Roosevelt a battu le président Herbert Hoover en 1932, les démocrates ont remporté près de 100 sièges à la chambre basse et une douzaine au Sénat, lui donnant les grandes majorités dont il avait besoin pour adopter les mesures du New Deal.

Mais aucun président de mémoire récente n’a maintenu une loyauté aussi ferme envers son propre parti que Trump. Seule une poignée de membres du Congrès républicains ont osé le défier, craignant de voir un tweet du président sur l’affrontement d’un rival aux primaires. Ils se sont tenus à ses côtés lors de sa destitution, lorsque seul le sénateur Mitt Romney, républicain de l’Utah, a voté pour le condamner et qu’il a été mis à l’écart par Trump. Plusieurs ont continué à soutenir Trump même en cas de défaite, faisant des déclarations sans preuve de fraude électorale.

Certains électeurs ont apprécié les déclarations sévères de Trump sur le commerce et le fait de faire payer plus cher aux autres pays dans les efforts de défense communs. Mérités ou non, ils se sont vus attribuer le mérite d’une économie florissante avant la pandémie. Et Trump a profité du dégoût des Américains face aux restrictions pour lutter contre le virus en affirmant que les avertissements des experts en santé de sa propre administration étaient exagérés.

Pourtant, il y avait toujours une limite à combien de temps ils pouvaient supporter le style agressif de Trump.

Pas de quoi donner à Biden une majorité au Sénat, ou du moins pas avant que le résultat ne soit connu en Géorgie de deux seconds tours, prévus pour janvier.

Mais certains démocrates ont également souligné qu’ils avaient conservé la plupart de leurs sièges dans les États contestés et que Biden avait gagné dans certains districts swing. “Il y a aussi de nombreux districts que Biden a changé depuis 2016, comme mon district”, a déclaré la représentante Elaine Luria de Virginie. Sa marge de victoire était cette fois plus du double que lors des précédentes élections, lorsqu’il affrontait le même rival.

“Le résultat final sur les républicains qui remportaient des sièges traditionnellement républicains était leur participation sans précédent”, a déclaré Luria. “Trump n’a pas pu profiter de cette participation pour lui-même, car ses actions et ses messages au cours des quatre dernières années l’ont rendu désagréable pour la plupart des Américains.”

De toute évidence, Biden était considéré comme une alternative nécessaire et acceptable. Il n’avait pas de slogan accrocheur comme «Hope and Change» lorsqu’il était le colistier d’Obama en 2008. Au lieu de cela, il a canalisé le désir national de mettre fin au bruit, de tourner la page dans une période si marquée par la haine et la colère. inspiré de la Maison Blanche elle-même.