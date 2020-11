A l’occasion de la célébration du jour de Thanksgiving aux Etats-Unis, le président Donald Trump s’est entretenu jeudi avec des représentants des forces armées déployées à travers le monde pour les remercier personnellement, quoique de loin, pour leur «sacrifice».

Monde de Miami/ Voice America

«Je tiens à vous féliciter tous pour Thanksgiving (…). Aujourd’hui, des millions de familles américaines prient et remercient pour leur sacrifice et pour le travail absolument incroyable qu’elles accomplissent », a déclaré le président lors d’une visioconférence avec des représentants des six branches militaires de l’armée.

Trump, qui a déclaré que “le plus grand honneur de sa vie” était de servir en tant que commandant en chef, a regretté que de nombreux militaires passent ces dates “très loin de chez eux”.

La relation du président avec les forces armées ne traverse pas son meilleur moment. Au-delà du retrait imminent des troupes d’Afghanistan et d’Irak, considéré comme un geste précipité même par les membres de son propre parti, le républicain, au cours de l’année dernière, Trump a vécu divers épisodes controversés avec l’armée américaine.

De la participation de troupes régulières aux manifestations raciales à Washington, aux accusations selon lesquelles le haut commandement fomente les guerres pour des intérêts personnels, ou à l’article publié par le journal The New York Times affirmant que le commandant en chef s’était référé à la soldats tombés comme «perdants». Trump et diverses personnes autour de lui ont nié cette information, qui a néanmoins été contrastée par divers médias, y compris le conservateur Fox News.

Cependant, le président a augmenté la poitrine pour l’investissement croissant de son administration dans la défense et pour la stratégie de son gouvernement, qui lui a permis d’obtenir des victoires importantes, comme la reconquête du califat de l’État islamique en Syrie et en Irak par les alliés de Washington dans la région, en mars 2019.

«Ce que nous avons maintenant, c’est la paix par la force, sans guerres (…). Nous avons arrêté les guerres et vaincu 100% du califat de l’État islamique », a-t-il souligné.

L’autre point dont Trump était particulièrement fier était la création d’une sixième branche des forces armées, la Force spéciale, qui a commencé ses opérations à la fin de l’année dernière.

“C’est très spécial pour moi, car je pensais que c’était nécessaire – et je ne l’ai jamais dit pendant la campagne – mais quand je suis devenu président et que j’ai vu ce qui se passait avec la Chine, la Russie et d’autres”, at-il dit.

Politisation du discours

L’acte a laissé une image curieuse, ou plutôt un son, après que Trump a officiellement mis fin à la conversation avec les mots: “Passez un bon Thanksgiving et ne mangez pas trop de dinde.”

À ce moment-là, l’émission de la Maison Blanche est tombée à un rideau, mais le son a continué pendant quelques secondes.

C’est alors que le commandant en chef des forces armées a profité de l’occasion pour faire part de ses inquiétudes concernant les élections du 3 novembre dernier, dont les résultats, avec un avantage d’environ sept millions de voix, prévoient que le démocrate Joe Biden sera le prochain président. des États-Unis.

«S’ils voient ce qui se passe… Vraiment, ils doivent voir ce qui se passe. Ils découvrent d’énormes écarts dans les votes. Personne ne croit aux chiffres. Ces chiffres sont faux », a-t-on entendu dire, juste avant que l’audio ne soit coupé.

Depuis le jour des élections, Trump allègue que les élections ont été «truquées» et «frauduleuses». Cependant, ni les autorités électorales ni les services de sécurité nationale n’ont détecté de signes de fraude jusqu’à présent.