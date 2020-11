15 minutes. Le président américain Donald Trump a accusé mercredi l’opposition démocrate de «tenter de voler» les élections, qualifiant les résultats provisoires de «grande victoire» qui pourrait conduire à sa réélection.

“Nous avons un GROS avantage, mais ils essaient de VOLER les élections. Nous ne les laisserons jamais faire. Les votes ne peuvent pas être exprimés une fois les urnes fermées!”, A écrit Trump sur son compte Twitter, sans fournir la preuve de son accusation.

Le président a fait son tweet juste après que son rival démocrate, Joe Biden, ait prononcé un bref discours de Wilmington, Delaware, et a déclaré que le concours ne serait pas terminé “tant que chaque vote n’aura pas été compté”.

Twitter a immédiatement étiqueté le tweet de Trump avec un commentaire déclarant que «tout ou partie du contenu» du message «est contesté et pourrait conduire à des malentendus sur une élection ou un autre processus civique».

La campagne de réélection de Trump a remis en question de manière agressive les procédures en place dans certains États clés, tels que la Pennsylvanie, pour accepter et compter les votes postaux qui arrivent après le jour du scrutin – c’est-à-dire ce mardi.

“Dès que les élections seront terminées, nous entrerons avec nos avocats”, a déclaré ce dimanche Trump en référence au recomptage en Pennsylvanie, où les votes par correspondance reçus dans les trois jours après ce mardi seront valides.

Défi des résultats

Le président et sa campagne ont ouvert la voie à d’éventuels procès pendant des mois, en semant la méfiance dans le vote par correspondance – malgré le fait qu’il n’y ait aucune preuve que cela puisse conduire à une fraude généralisée – et en insistant sur le fait que le résultat devrait compter c’est celle de la nuit électorale.

Trump a suivi les résultats de la Maison Blanche, lors d’une fête avec au moins 200 invités de sa campagne, et prévoyait de faire une déclaration publique à l’aube, après avoir déclaré sur Twitter que les résultats lui apporteraient une “grande victoire”.

Lorsque Trump a tweeté, il avait la garantie d’au moins 175 délégués sur les 270 dont il avait besoin au collège électoral pour un deuxième mandat, contre 223 pour Biden.

Le résultat des élections devrait être serré et passer par les trois mêmes États qui ont donné à Trump la Maison Blanche par une marge très étroite en 2016: la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, où le recomptage prendra beaucoup plus d’heures et même de jours.