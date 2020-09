Tags: États-Unis, Donald Trump Accord Israël-Bahreïn. Le président Donald Trump a déclaré que les deux pays avaient convenu d’établir des relations diplomatiques à un moment historiqueTrump a posté sur Twitter qu’il s’agissait d’une « autre avancée HISTORIQUE »L’annonce intervient alors que 19 ans des attentats du 11 septembre sont commémorés aujourd’hui

Bahreïn est devenu la dernière nation arabe à accepter de normaliser ses relations avec Israël dans le cadre d’une poussée diplomatique plus large du président Donald Trump et de son gouvernement pour intégrer pleinement l’État juif au Moyen-Orient.

Trump a annoncé l’accord vendredi, à la suite d’un appel téléphonique qu’il a eu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa. Les trois dirigeants ont également publié une courte déclaration conjointe de six paragraphes attestant de l’accord.

« Une autre percée HISTORIQUE aujourd’hui! », A tweeté Trump.

L’annonce du 19e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 intervient moins d’une semaine après que Trump a organisé une cérémonie à la Maison Blanche pour marquer l’établissement de relations complètes entre Israël et les Émirats arabes unis. Le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn participera à l’événement.

« Il n’y a pas de réponse plus puissante à la haine que le 11 septembre a engendrée que cet accord », a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

Cela représente une autre victoire diplomatique pour Trump moins de deux mois avant l’élection présidentielle et une opportunité de consolider le soutien des chrétiens évangéliques pro-israéliens. La semaine dernière, Trump a annoncé des accords de principe pour que le Kosovo reconnaisse Israël et que la Serbie transfère son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem.

« Il s’agit d’une avancée historique pour promouvoir la paix au Moyen-Orient », ont déclaré Trump, Netanyahu et le roi Hamad dans le communiqué. « L’ouverture du dialogue direct et des liens entre ces deux sociétés dynamiques et ces économies avancées continuera la transformation positive du Moyen-Orient et augmentera la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la région. »

Comme l’accord avec les EAU, l’accord Bahreïn-Israël de vendredi normalisera les relations diplomatiques, commerciales, sécuritaires et autres entre les deux pays.

Bahreïn, avec l’Arabie saoudite, avait déjà levé l’interdiction des vols israéliens utilisant son espace aérien. L’adhésion de l’Arabie saoudite aux accords a été considérée comme la clé de ces accords.

