WASHINGTON (AP) – Alors que le dépouillement des votes se poursuit dans diverses régions des États-Unis, le président Donald Trump a tenté jeudi de saper la confiance dans le processus électoral, lançant des accusations sans fondement de la Maison Blanche sur l’intégrité des résultats du concours. contre le candidat démocrate Joe Biden.

Quelques heures plus tôt, Biden avait assuré que le décompte des voix pouvait être fait confiance, projetant une image plus présidentielle tout en appelant les Américains à être patients.

Les positions contrastées ont intensifié un moment d’incertitude nationale alors que le pays et le monde attendaient de savoir quel homme obtiendrait les 270 voix du Collège électoral dont il avait besoin pour remporter la présidence. Trump a eu recours à des poursuites judiciaires avec peu de succès, passant des appels et redoublant d’efforts pour jeter le doute sur l’issue du concours.

Alors que son chemin vers la victoire se fermait, Trump a fait des allégations non fondées sur des actions inappropriées dans le processus électoral dans une série de tweets, insistant sur le fait que le dépouillement des votes envoyés avant et le jour du scrutin devrait être suspendu. Et lors de sa première apparition publique depuis mercredi matin, il a amplifié ses théories du complot aux côtés des symboles du pouvoir présidentiel.

“C’est un cas où ils essaient de voler une élection, ils essaient de truquer une élection”, a déclaré Trump à propos des démocrates, qu’il a accusés de corruption sans fournir aucune preuve.

Il a fait des déclarations similaires sur l’intégrité des élections lors du concours de 2016, dans lequel il a fini par gagner. A cette occasion, il ne s’exprimait pas en tant que candidat, mais en tant que président des États-Unis.

Biden a pris un chemin différent lorsqu’il s’est adressé brièvement aux journalistes après avoir assisté à un briefing sur le COVID-19, déclarant que “chaque vote doit être compté”.

«Je demande à tout le monde de rester calme. Le processus fonctionne », a déclaré Biden. «C’est la volonté des électeurs. Personne, personne d’autre n’élit le président des États-Unis d’Amérique ».

Les victoires de Biden au Michigan et au Wisconsin l’ont mis en tête, mais Trump n’a montré aucun signe d’abandon. Cela pourrait prendre plusieurs jours pour que le décompte des voix se termine et qu’un gagnant clair émerge.

Alors que des millions de bulletins de vote continuent d’être compilés, Biden a déjà reçu plus de 72 millions de votes, le plus de l’histoire du pays.

La campagne Trump a lancé un barrage de recours juridiques pour tenter d’améliorer les chances du président républicain, appelant à un recomptage dans le Wisconsin et intentant des poursuites en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie.

Les juges de Géorgie et du Michigan ont rapidement rejeté les demandes de l’équipe de campagne de Trump jeudi.

Biden a déjà gagné au Michigan et au Wisconsin. Les courses en Géorgie, en Pennsylvanie, au Nevada et en Caroline du Nord restent très serrées et les votes continuent d’être compilés.

La campagne Trump était convaincue que le président remporterait enfin une victoire en Arizona, où les votes n’ont pas non plus fini de compter, y compris ceux du comté de Maricopa, la région la plus peuplée de l’État. L’Associated Press a déclaré Biden vainqueur en Arizona et a déclaré jeudi qu’il surveillait de près le décompte des voix dans l’État.

“L’Associated Press continue de surveiller et d’analyser les résultats du dépouillement des votes en Arizona au fur et à mesure qu’ils deviennent connus”, a déclaré Sally Buzbee, rédactrice en chef de l’AP. “Nous suivrons les faits dans tous les cas.”

Les contestations judiciaires de Trump ont peu de chances de succès. Il devrait gagner plusieurs procès dans plusieurs États pour empêcher le décompte des voix, car plus d’un État reste sans déclarer de gagnant.