Candidat démocrate Joe Biden avant un voyage de campagne à Wilmington, Delaware, USA. 2 novembre 2020. REUTERS / Kevin Lamarque

Par Trevor Hunnicutt et John Whitesides

WILMINGTON / WASHINGTON, 4 novembre (.) – Le président américain Donald Trump a remporté mardi l’État de Floride, menant Joe Biden dans d’autres territoires clés, mais le candidat démocrate était convaincu qu’il remportera les élections. .

Les espoirs de Biden d’une victoire rapide ont été déçus lorsque les chaînes de télévision ont projeté que le président avait remporté la Floride, un État incontournable pour les républicains, et pris la tête en Géorgie, en Ohio et au Texas.

Biden, 77 ans, examinait les soi-disant États du «mur bleu» du Michigan, du Wisconsin et de Pennsylvanie qui ont envoyé Trump, 74 ans, à la Maison Blanche en 2016 à la recherche de percées possibles, bien que le décompte des voix puisse être prolongé. pendant des heures ou des jours là-bas.

Trump a mené le décompte dans ces États, mais une grande partie était basée sur le vote de mardi, avec un afflux important de républicains. Le comptage des bulletins de vote par correspondance dans les trois États devait prendre des heures ou des jours. Dans le Wisconsin et en Pennsylvanie, les bulletins de vote par correspondance ne peuvent être traités avant le jour du scrutin.

“Nous sommes satisfaits de la situation dans laquelle nous nous trouvons”, a déclaré Biden aux partisans de son état du Delaware, criant par le rugissement d’un grand nombre de voitures klaxonnant d’approbation. “Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour gagner ces élections.” [nL1N2HQ0VE][nL1N2HQ0UV]

Gagner ces trois États suffirait à donner à Biden une victoire au collège électoral. Fox News a projeté que Biden l’emporterait en Arizona, un autre État qui a voté pour Trump en 2016, lui donnant plus d’options pour atteindre 270 voix au Collège électoral.

En Pennsylvanie, sur les 4,5 millions de votes comptés jusqu’à présent, seuls 750 000 sont des votes absents, soit 17%. Selon Edison Research, plus de 2,4 millions de votes anticipés ont été exprimés dans l’État, dont près de 1,6 million de démocrates et environ 555 000 de républicains.

Même sans la Pennsylvanie, une victoire de Biden en Arizona, au Michigan et au Wisconsin, ainsi qu’un district du Congrès du Maine ou du Nebraska – qui répartit ses votes électoraux par district – le placerait à la Maison Blanche, tant qu’il prévaudrait également dans le déclare que Trump a perdu en 2016.

“Nous avons un gros avantage, mais ils essaient de voler les élections. Nous ne les laisserons jamais le faire”, a tweeté Trump mercredi matin, ajoutant: “Une grande victoire” pour la réélection.

Un peu plus de 100 millions d’Américains ont voté tôt, par courrier ou en personne, selon le projet des élections de l’Université de Floride.

Le total a battu des records et a conduit certains experts à prédire les taux de vote les plus élevés depuis 1908 et que le nombre total d’électeurs atteindrait 160 millions de personnes contre 138 millions il y a quatre ans.

Trump a mis en doute l’intégrité des résultats des élections pendant des mois, affirmant que le vote par correspondance était une fraude et qu’il ne s’était pas engagé à un transfert pacifique du pouvoir en cas de défaite.

Le vainqueur de la course, qui n’a pu être déterminé qu’après plusieurs jours et est considéré par les partisans des deux candidats comme un référendum sur le premier mandat de Trump, dirigera un pays secoué par la pandémie, qui a tué plus de 231000 Américains et il a laissé des millions d’autres sans travail ravageant l’économie.

“IL EST TRANQUILLE”

Trump, 74 ans, a suivi les résultats avec des membres de sa famille dans le salon de la résidence de la Maison Blanche. La première dame Melania Trump, son gendre Jared Kushner et leur fille Ivanka, entre autres, entraient et sortaient de la pièce. “Il est calme”, ​​a déclaré une source proche de la scène.

Les Américains décideront également mardi quel parti politique contrôlera le Congrès au cours des deux prochaines années.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a été réélu, mais la majorité de son parti à la chambre haute est restée en danger, défendant 12 sièges hautement compétitifs et les démocrates sur la défensive en seulement deux courses. [nL1N2HQ0BC]

Comme prévu, Trump a prévalu dans des États conservateurs tels que l’Alabama, l’Indiana, le Kentucky et le Tennessee, tandis que le Massachusetts, le Vermont, New York et le Connecticut sont allés à Biden, selon les projections d’Edison Research et de plusieurs réseaux de télévision.

En Floride, État incontournable pour Trump dans sa quête des 270 voix électorales nécessaires pour rester à la Maison Blanche, le républicain s’est renforcé grâce à de meilleures performances dans les comtés de l’État à forte population latino-américaine que l’élection de 2016.

Les alliés de Biden ont admis leurs difficultés à obtenir le soutien des électeurs latinos, en particulier parmi les Cubains et les Vénézuéliens en Floride, où le message de Trump selon lequel le démocrate est un socialiste semblait fonctionner.

Le sondage Edison Research a montré qu’environ 11% des Afro-Américains, 31% des Hispaniques et 30% des Américains d’origine asiatique ont voté pour Trump, 3 points de pourcentage de plus qu’en 2016 parmi les trois groupes.

Des millions d’électeurs, dont beaucoup portent des masques faciaux et respectent la distance sociale, se sont alignés à travers le pays pour voter, sans aucun signe de perturbation des bureaux de vote que certains avaient craint après une longue campagne marquée par une rhétorique provocatrice dans un pays profondément divisé.

Biden, 77 ans, a promis de redoubler d’efforts pour lutter contre la pandémie, réparer l’économie et combler le fossé politique américain. Le démocrate a maintenu une avance relativement stable dans les sondages tout au long de la campagne.

Si le résultat est clos, il peut s’écouler plusieurs jours avant que le résultat ne soit connu, surtout compte tenu de l’augmentation du vote par correspondance due à la pandémie.

(Reportage de Trevor Hunnicutt à Scranton et Doina Chiacu à Washington; reportage supplémentaire de Jason Lange, Jeff Mason, Steve Holland et Susan Heavey à Washington, Katanga Johnson et Rich McKay à Atlanta et Tim Reid à Los Angeles; édité en espagnol par Javier Leira )