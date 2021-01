CARACAS (AP) – Dans les dernières heures de son mandat, le président américain Donald Trump a protégé mardi soir des dizaines de milliers d’immigrants vénézuéliens contre la déportation. C’était une récompense pour les exilés vénézuéliens, qui faisaient partie de ses plus fidèles partisans et craignaient de perdre leur accès privilégié à la Maison Blanche sous l’administration Biden.

Trump a signé un décret présidentiel bloquant pendant 18 mois l’expulsion de plus de 145000 Vénézuéliens qui risquaient d’être renvoyés dans leur pays, dévastés par la crise. Il a attribué sa décision à une “détérioration des conditions” au Venezuela qui pose un risque pour la sécurité nationale.

“Les États-Unis continuent d’être une lueur d’espoir et de liberté pour beaucoup, et les citoyens vénézuéliens désormais éligibles aux États-Unis recevront une aide temporaire très nécessaire pour l’immigration”, a écrit le sénateur républicain de Floride Marco Rubio dans un communiqué célébrant la mesure.

La clémence de dernière minute – un contraste frappant avec les politiques d’immigration rigoureuses de Trump au cours des quatre dernières années – a mis fin à une dernière journée chargée au pouvoir, au cours de laquelle Trump a également approuvé une nouvelle série de sanctions financières contre le représentant présumé. du président du Venezuela, Nicolás Maduro, et resserré les contrôles pour priver l’armée vénézuélienne de la technologie d’espionnage américaine.

Mais avant l’investiture de Biden mercredi, l’attention s’est beaucoup plus concentrée sur celui choisi par le président élu pour être secrétaire d’État, Anthony Blinken, qui lors de sa confirmation au Sénat à Washington a réitéré son soutien au chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó.

Dans ses premières déclarations sur le Venezuela, il a déclaré qu’il continuerait à reconnaître Guaidó comme président par intérim du Venezuela et a indiqué qu’il ne se faisait aucune illusion sur un futur dialogue avec Maduro, qu’il qualifiait de “dictateur brutal”.

Pourtant, le diplomate chevronné a exprimé sa frustration face au résultat de la stratégie américaine actuelle, qui n’a pas écarté Maduro du pouvoir ni conduit à des élections libres et équitables. Il a déclaré qu’il était possible d’affiner les sanctions et de mieux coordonner avec les pays alliés pour restaurer la démocratie dans ce pays sud-américain battu.

“Le plus dur, c’est que malgré tous ces efforts, que je soutiens, nous n’avons évidemment pas obtenu les résultats dont nous avons besoin”, a déclaré Blinken.

L’administration Trump a été le premier de plus de 50 pays à travers le monde à reconnaître Guaidó comme président du Venezuela, peu de temps après que le jeune législateur ait lancé le défi au gouvernement Maduro il y a deux ans. Le secrétaire d’Etat sortant Michael Pompeo s’est entretenu avec Guaidó lundi par téléphone, exprimant son “respect et appréciation personnels” pour son “engagement en faveur de la cause de la liberté”, a déclaré le département d’Etat dans un communiqué.

Le Venezuela, autrefois riche en pétrole, a plongé ces dernières années dans une crise politique et économique qui a provoqué la fuite de plus de cinq millions de personnes, en raison d’une érosion des services publics et d’une pénurie qui affecte même l’eau courante. , l’approvisionnement en électricité et l’essence.

La plupart des émigrants sont allés dans d’autres régions d’Amérique latine. Mais environ 350 000 personnes vivent aux États-Unis et environ 146 000 n’ont pas de permis de séjour, selon le Center for Migration Studies de New York.

Plus de 700 Vénézuéliens ont été expulsés des États-Unis depuis 2018, et 11000 autres sont en procédure d’expulsion, selon la base de données TRAC de l’Université de Syracuse.

Pendant des années, les Vénézuéliens, avec le soutien bipartite, ont appelé en vain à une protection temporaire contre les expulsions, tandis que Trump tentait de mettre fin au programme qui protégeait les immigrants de six autres pays, dont Haïti, le Nicaragua et El Salvador.

L’ordonnance de Trump offrait des protections similaires, par exemple pour empêcher l’expulsion et accorder le droit de travailler, bien qu’elle se soit heurtée à la résistance de certains démocrates, qui souhaitent que Biden introduise des garanties supplémentaires.

Pour sa part, le Département du Trésor des États-Unis a prononcé des sanctions financières contre trois particuliers, 14 entreprises et six navires. Tous sont accusés d’avoir aidé la société pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, contrôlée par Maduro, à se soustraire aux anciennes sanctions américaines créées pour empêcher le président de profiter de la vente de brut.

Les nouvelles sanctions visent les personnes et les entreprises liées à Alex Saab, un homme d’affaires colombien qui, selon les responsables américains, est un proche associé de Maduro. Saab est emprisonné au Cap-Vert, où il lutte contre une demande d’extradition vers les États-Unis pour corruption.

Le gouvernement Maduro a rejeté les sanctions comme une «agression impérialiste» qui cherchait à détruire la capacité du Venezuela à répondre à ses besoins avec la vente de pétrole.

Le département américain du commerce a également annoncé mardi des mesures visant à empêcher l’utilisation de la technologie américaine pour le renseignement militaire dans divers pays, dont la Chine, Cuba, la Russie et le Venezuela.

Les mesures dures ont été un aspect presque routinier du gouvernement sortant, dont la stratégie autoritaire avec le Venezuela s’est avérée populaire auprès des électeurs latinos exilés en Floride.

Le journaliste de l’Associated Press Scott Smith a rapporté de Caracas. Joshua Goodman a contribué depuis Miami. Adriana Gomez Licon et Gisela Salomon à Miami ont contribué à ce rapport.