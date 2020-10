Le ministère de la Justice du gouvernement de Trump Donal déclaré hier lundi à New York en tant que «juridiction anarchiste». Et ce n’était pas le seul, puisqu’il considère également les villes de Seattle et Portland. C’est une formule légale par laquelle le financement fédéral serait réduit à ces villes, qui sont gouvernées par le Parti démocrate et ont été les principales enclaves de manifestations qui ont eu lieu contre la violence policière et le racisme.

Ces villes ont en commun d’avoir rejeté l’envoi de troupes des forces et organismes de sécurité américains pour répondre aux protestations des citoyens. Une décision que Trump a envisagée comme un moyen d’empêcher de remplir la fonction établie, «mettant en danger des citoyens innocents qui méritent d’être protégés», selon le procureur général William Barr.

De son côté, le Parti démocrate a vivement critiqué cette décision, estimant qu’il s’agit d’une mesure électorale, compte tenu de la proximité des élections qui auront lieu le 3 novembre.

À New York, ils ont reconnu une augmentation de 177% des fusillades au cours du mois de juillet 2020 par rapport au même mois de l’année précédente. Cependant, les raisons de cette augmentation sont inconnues.

De Blasio le considère comme «encore un autre jeu politique du président Trump», en dénonçant que la décision du président n’est pas fondée sur des faits, «insulte le peuple de New York et est une décision inconstitutionnelle».

Dans Seattle, il y a eu une augmentation de 525% des crimes contre les personnes. Votre maire, Jenny Durkan, a affirmé que “les menaces de l’administration Trump sur le retrait des fonds pour Seattle, Portland et New York sont une absuo flagrante du pouvoir fédéral et manifestement illégale”.

Dans Portland, précisément l’envoi d’organes et de forces de sécurité fédérales, contre la décision du maire Ted Wheeler, a entraîné l’augmentation de la tension qui s’est multipliée.

