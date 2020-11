15 minutes. Le président des États-Unis, le républicain Donald Trump, a clôturé sa campagne pour être réélu ce mardi matin avec un rassemblement à Grand Rapids (Michigan). A partir de là, il a prédit une victoire historique sur son adversaire démocrate, Joe Biden.

“Demain (mardi) nous allons à nouveau faire l’histoire”, a déclaré Trump dans la même ville dans laquelle il a clôturé sa campagne de 2016, également avec un rassemblement tôt le matin.

Le rassemblement de Grand Rapids était le cinquième rassemblement de Trump lundi. Il a commencé la journée en Caroline du Nord, continué en Pennsylvanie, a fait une première escale au Michigan. Enfin, il s’est rendu au Wisconsin avant de retourner dans l’État des Grands Lacs. Après le rassemblement de clôture, le président Trump a envoyé un message via Twitter à ses abonnés.

À tous nos supporters: merci du fond du cœur. Vous êtes là depuis le début et je ne vous laisserai jamais tomber. Vos espoirs sont mes espoirs, vos rêves sont mes rêves, et votre avenir est ce pour quoi je me bats chaque jour! https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/fLek4keQ1t – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 3 novembre 2020

Trump a brûlé ses navires de campagne lors d’un dernier rassemblement. Dimanche, il en a fait cinq autres, terminant également à l’aube dans un ultime effort pour renverser les sondages. Il a suivi le même modèle qui a fonctionné pour lui il y a quatre ans.

“Nous gagnerons tout”

“Je pense que nous allons tout gagner, demain (mardi) sera l’une des plus grandes victoires de l’histoire de la politique”Trump a insisté. Devant des milliers de fans qui ont enduré des températures basses en plein air pendant des heures, il a déclaré que “ce n’est pas la foule d’un second classé”.

De plus, il s’est défendu de toutes les «attaques» dont il prétendait être la cible. Il a prétendu être “la personne la plus innocente de l’histoire des États-Unis”.

Le président a voyagé avec ses quatre enfants aînés – Donald Junior, Eric, Ivanka et Tiffany – et ses gendres, et a plaisanté en disant que s’il perd les élections, il ne leur parlera plus «plus jamais».

Trump a ainsi clôturé une campagne avec des dizaines d’actes pour les États clés qu’il a gagnés il y a quatre ans mais que la plupart des sondages le considèrent désormais comme un perdant, comme le Michigan, la Caroline du Nord, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie ou la Floride.

Selon une étude de l’Université de Standfor, ces actes, sans les mesures de sécurité nécessaires contre la pandémie, ont entraîné au moins 30 000 infections et 700 décès.