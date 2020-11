15 minutes. Le président sortant des États-Unis, Donald Trump, a blâmé une prétendue conspiration selon laquelle les données préliminaires du vaccin contre le COVID-19 n’ont été publiées qu’après les élections pour lui faire du mal et a pleinement accusé la société pharmaceutique Pfizer.

Le président sortant avait prévu une conférence de presse ce vendredi pour annoncer une baisse du prix des médicaments. Mais visiblement en colère, il s’en est pris à la société pharmaceutique et n’a pas accepté les questions des journalistes.

«J’ai été mis ici pour faire un travail, et Pfizer et d’autres allaient de l’avant avec des vaccins, vous n’auriez pas de vaccin pendant encore quatre ans sans moi, car la FDA n’aurait jamais été en mesure de faire ce qu’elle a fait si je Je ne les aurais pas forcés à le faire », a commencé Trump.

“Et Pfizer et d’autres ont même décidé de ne pas évaluer les résultats de leur vaccin, en d’autres termes, ils ne sont sortis avec un vaccin qu’après les élections. C’est pourquoi je l’ai fait pour favoriser les nations.”

Trump a donc développé une théorie selon laquelle Pfizer “et d’autres” ont délibérément choisi de ne pas publier de données préliminaires sur leur vaccin en octobre, comme le président sortant a affirmé l’avoir prévu.

“Ils ont décidé de les retarder à cause de ce que je fais, et ça me va, car franchement c’est quelque chose de très gros, très gros, je ne sais pas si quelqu’un va l’apprécier, alors ils ont attendu, attendu et attendu et ont pensé qu’ils allaient sortir dans quelques-uns quelques jours après les élections, cela aurait probablement eu un certain impact, qui sait? “

De votre poche

Lors de la campagne électorale, le président désormais sortant a réitéré à plusieurs reprises que le vaccin contre le COVID-19 serait prêt à la date des élections, qui ont eu lieu le 3 novembre.

Cependant, les responsables de son administration avaient estimé qu’il pourrait être prêt d’ici la fin de l’année ou au début de 2021.

L’épidémiologiste de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a indiqué à l’époque que le vaccin ne serait probablement pas largement disponible pour tous les Américains avant 2021.

Ce vendredi, Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé l’autorisation d’urgence de la FDA pour commencer à distribuer leur vaccin, qui pourrait être fourni à une population à risque à partir de décembre.

Pfizer n’a pas utilisé les fonds du gouvernement américain pour le développement du vaccin, qu’il a financé de sa poche, bien qu’il ait conclu un accord avec Washington d’une valeur de près de 1,95 milliard de dollars pour leur fournir 100 millions. dose.

De son côté, le laboratoire pharmaceutique américain Moderna, qui a également présenté des résultats préliminaires similaires à ceux de Pfizer et pourrait demander une autorisation d’urgence prochainement, doit une partie de son succès dans le processus historiquement rapide à l’injection de fonds du gouvernement américain. développement du vaccin.