Trump affirme sans fournir de preuves que la décision de la Cour suprême sur le vote en Pennsylvanie conduira à “la fraude et la violence”

MiamiWorld / univision

Le président Donald Trump a déclaré que la décision de la Cour suprême sur le vote en Pennsylvanie – qui permet à certains bulletins qui arrivent par courrier d’être comptés jusqu’à trois jours après l’élection – est “très dangereuse” et conduira à “la fraude et la violence dans les rues. »Sans fournir de preuves et doubler sa tirade non appuyée contre le vote par correspondance.

“La décision de la Cour suprême sur le vote en Pennsylvanie est TRÈS dangereuse”, a déclaré Trump dans un tweet qui a été signalé par le réseau social comme dont le contenu est contesté et pourrait contenir des informations trompeuses sur les élections ou le processus de vote.

Plus tard, le président a ajouté sans fondement: «Cela permettra de nombreuses fraudes sans que personne ne fasse quoi que ce soit et cela sapera tout notre système de lois. Cela provoquera également la violence dans les rues. Il faut faire quelque chose! ».

La décision de la Cour suprême permet à la Pennsylvanie d’accepter et de compter les bulletins de vote reçus jusqu’à trois jours après le jour du scrutin, à condition qu’ils soient postés au plus tard le 3 novembre.