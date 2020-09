Le président des États-Unis, Donald Trump, a assuré ce vendredi que « d’ici avril » il y aura assez vaccinations contre COVID-19 pour tous les Américains.

« Nous espérons avoir suffisamment de vaccins pour chaque Américain d’ici avril », a déclaré Trump lors d’une conférence de presse, précisant que « pour Avant la fin de l’année« , aura déjà été préparé » au moins cent millions de doses« . » Des millions de doses seront disponibles chaque mois « , a rivalisé.

Trump, qui a été très optimiste dans ses estimations sur le moment où le vaccin COVID-19 sera prêt aux États-Unis, a déjà assuré mercredi que Votre administration peut commencer à distribuer le traitement « en octobre ».

Le président a précisé que, dès qu’il sera approuvé, il commencera à être diffusé, une idée qu’il a également répétée ce vendredi, comme le rapporte la chaîne de télévision .. « La distribution commencera 24 heures après l’annonce« , il a souligné.

Les prévisions de Trump contrastent avec l’estimation que le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais), Robert Redfield, a transféré au Sénat américain. Plus précisément, Redfield a expliqué que la vaccination aux États-Unis débutera en novembre ou décembre, mais en quantités limitées et en priorisant les groupes les plus exposés, comme les professionnels de la santé ou les personnes âgées. À son avis, il sera dans les «six à neuf mois» que tous les citoyens américains sont vaccinés, les États-Unis pourraient donc retrouver une «vie normale» au troisième trimestre 2021.

Le CDC, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) et le ministère de la Défense ont publié un mercredi plan de distribution des vaccins. Dans le plan, le CDC indique que vous recevrez initialement un autorisation d’utilisation d’urgence puis une approbation formelle complète viendra. En outre, le plan prévoit que l’administration devra communiquer avec les autorités locales pour « promouvoir la confiance et l’acceptation » du traitement.

L’Amérique est le pays le plus touché pour la pandémie mondiale de COVID-19. Jusqu’à présent, selon les données du CDC, il a enregistré un total de 6 656 799 cas, 43 468 de plus au cours des dernières 24 heures. De plus, 197 116 personnes sont décédées dans ce pays nord-américain des suites de la maladie, dont 832 à ce jour.