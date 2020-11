15 minutes. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il avait remporté les élections malgré la poursuite du décompte dans plusieurs États clés, et a assuré qu’il ferait appel à la Cour suprême pour dénoncer une prétendue «fraude» à son encontre.

“C’est une fraude contre le peuple américain. Nous nous préparions à gagner cette élection. Franchement, nous avons gagné cette élection”, a déclaré Trump depuis la Maison Blanche.

“Nous allons aller devant la Cour suprême. Nous voulons que tout le processus de vote s’arrête. Nous ne voulons pas qu’ils trouvent des bulletins de vote à quatre heures du matin et les ajoutent à la catastrophe”, a souligné le président vers 2h30 du matin mercredi (6h30 GMT).

Lorsque Trump a pris la parole, il s’est vu garantir 213 délégués sur les 270 dont il a besoin au collège électoral pour un deuxième mandat, contre 224 pour Biden.

Les principaux États de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin ont averti qu’ils auraient besoin de plus d’heures et même de jours pour compter tous les votes, en partie en raison de l’augmentation du volume des votes par correspondance à la suite de la pandémie.

Nous ne le tolérerons pas

Le président et sa campagne ont ouvert la voie à d’éventuels procès pendant des mois, en semant la méfiance dans le vote par correspondance – malgré le fait qu’il n’y ait aucune preuve que cela puisse conduire à une fraude généralisée – et en insistant sur le fait que le résultat devrait compter c’est celle de la nuit électorale.

Plus récemment, Trump a remis en cause les procédures établies en Pennsylvanie, où les votes par courrier reçus dans les trois jours de mardi seront valides si le cachet de la poste confirme qu’ils ont été envoyés dans le délai légal.

“Des millions et des millions de personnes ont voté pour nous ce soir et un groupe de personnes très triste essaie de retirer le droit de vote à ce groupe de personnes, et nous ne le tolérerons pas”, a insisté Trump devant les au moins 200 invités de sa campagne qui ils ont participé à son parti le soir des élections.

Le résultat des élections devrait être serré et passer par les trois mêmes États qui ont donné à Trump la Maison Blanche avec une marge très étroite en 2016: la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, où le recomptage pourrait prendre des jours.