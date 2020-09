Le président Donald Trump a déclaré lundi qu’il prenait «la grande route» en ne rencontrant pas les dirigeants démocrates alors que les négociations pour un autre cycle de secours contre les coronavirus restaient bloquées.

Lors d’une conférence de presse sinueuse de la fête du Travail à la Maison Blanche au cours de laquelle Trump a parlé de l’économie et attaqué son rival démocrate Joe Biden en termes personnels, on lui a demandé pourquoi il n’avait pas rencontré la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif., Et la minorité du Sénat. Chef Chuck Schumer, DN.Y. La perspective d’une aide supplémentaire pour les personnes et les entreprises touchées par la pandémie est apparue de plus en plus mince depuis que les pourparlers entre l’administration Trump et le Congrès ont échoué à la fin du mois de juillet.

« Ne dites pas qu’il n’y a aucun espoir », a déclaré Trump après qu’un journaliste a suggéré qu’il y avait peu d’espoir d’un accord d’aide. « Pourquoi dites-vous qu’il n’y a pas d’espoir? Que savez-vous? Que savez-vous? Et laissez-moi vous dire, je connais mes clients, c’est ce que je fais. Je connais Pelosi, je connais très bien Schumer. Ils ne le font pas. veulent faire un accord, parce qu’ils pensent que c’est bon pour la politique s’ils ne font pas un accord. Cela n’a rien à voir avec autre chose que vous devez savoir à qui vous avez affaire. Je le fais. «

« Ce sont des gens que je n’ai pas beaucoup de respect [for] », at-il ajouté. » Je ne pense pas qu’ils aient beaucoup de respect pour le peuple américain. Et je sais à qui j’ai affaire. Et je n’ai pas besoin de les rencontrer pour être refusé. «

Trump a ensuite réitéré son opposition à l’une des plus grandes demandes des démocrates dans les négociations de secours – une aide substantielle aux villes et aux États qui ont vu leurs recettes fiscales diminuer au milieu de la pandémie, ce que Trump a qualifié lundi de « sauvetage » pour « les villes et les États démocrates mal gérés. . » Les démocrates disent que l’aide est nécessaire pour éviter les licenciements des gouvernements étatiques et locaux, ce qui affecterait les services essentiels.

On a demandé à Trump si, en tant que président, il devait «prendre la grande route» et rencontrer les dirigeants démocrates afin d’essayer de porter secours aux Américains encore souffrant des retombées économiques d’une crise de santé publique.

«Je prends la grande route», dit-il. « Je prends la grande route en ne les voyant pas. C’est la grande route. Ouais. Et si je pensais que cela ferait une différence ou ferait une différence, je le ferais dans une minute. »

Le Congrès reprendra ses sessions ce mois-ci, avec le Sénat de retour mardi et la Chambre de retour la semaine prochaine. Les négociations bloquées ont retardé ou potentiellement mis fin à la possibilité de paiements directs supplémentaires aux Américains, une aide pour les écoles à démarrer, de l’argent pour aider les gouvernements étatiques et locaux et la poursuite d’un programme de chômage généreux, entre autres.

Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont conclu un accord informel pour éviter la fermeture du gouvernement fin septembre, a rapporté NBC News la semaine dernière. Mais l’arrangement implique de soutenir le maintien des niveaux de financement pour les programmes existants, sans aucun changement potentiel controversé.

Le mois dernier, Trump a signé quatre décrets pour le soulagement économique des coronavirus dans le but de travailler autour du Congrès.

Le président a parlé pendant environ une heure lundi, debout devant le portique nord de la Maison Blanche pour ce qu’il a présenté comme une « conférence de presse de la fête du Travail » dans un tweet mais ressemblait souvent à un discours prononcé lors de l’un de ses rassemblements électoraux. Il a abordé une litanie de sujets, y compris la Chine et les accords commerciaux selon Trump, blessant les travailleurs américains, tout en visant à plusieurs reprises Biden, l’appelant à un moment donné « une personne stupide ».

Interrogé sur le rapport du Washington Post selon lequel le ministre des Postes, Louis DeJoy, aurait fait pression sur les employés de son entreprise de logistique pour qu’ils fassent des dons aux républicains qui ont ensuite été remboursés par des primes, Trump a déclaré qu’il soutiendrait une enquête sur l’affaire et que s’il était démontré que DeJoy avait commis des illégalités. , il devrait être renvoyé.

« Ouais, si quelque chose peut être prouvé, toujours », a déclaré Trump.

Le président a également continué à repousser un rapport de l’Atlantique selon lequel il avait qualifié les membres des services américains morts de «perdants» et de «drageons» en 2018, affirmant que seul un «animal» ferait de telles remarques. Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait pourquoi certaines personnes avaient du mal à croire son refus, sur la base de remarques publiques antérieures dans lesquelles il avait qualifié le sénateur républicain John McCain, un ancien prisonnier de guerre, de « perdant » et qu’il aimait « les gens qui n’étaient pas capturé « , a déclaré Trump: » Non, je ne comprends pas cela. «

« Non, je ne comprends pas du tout parce que j’ai toujours été du côté opposé de John McCain », a-t-il déclaré.

Trump a affirmé près de la fin de ses remarques que ses amis « sophistiqués » lui avaient dit: « il faut être le gars le plus innocent pour occuper ce poste ».

Le vice-président Mike Pence, quant à lui, a organisé un événement de la fête du Travail à La Crosse, Wisconsin, où il a été rejoint par le secrétaire au Travail Eugene Scalia et des ouvriers du bâtiment.

«Je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour passer des vacances américaines où nous célébrons la tradition américaine de travail acharné et le rêve américain», a déclaré Pence.

Biden et son colistier, Kamala Harris, ont également participé à la campagne électorale lundi avec des événements conçus pour honorer le mouvement syndical organisé. Harris a fait un arrêt physique à Milwaukee, où elle a visité une installation de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité avant de participer à une table ronde avec des propriétaires d’entreprises noirs, tandis que l’ancien vice-président a participé à une table ronde avec des dirigeants syndicaux à Lancaster, en Pennsylvanie, avant un événement à le siège de l’AFL-CIO à Harrisburg.

De retour à la Maison Blanche, Trump a déclaré que la fête du Travail était le moment idéal pour discuter des relations commerciales avec la Chine et d’autres pays.

« Et j’en parle parce que c’est la fête du travail d’aujourd’hui », a déclaré Trump. « C’est le bon moment pour parler du moment où nous nous faisons arnaquer par des pays, mais personne n’est même proche de la Chine. »