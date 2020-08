Puce Somodevilla / .

Le président Donald Trump a déchiré Kamala Harris lors d’un rassemblement électoral dans le New Hampshire vendredi soir où il a déployé ses points de discussion préférés de 2016 avant de lancer des insultes à ses adversaires et de suggérer que le sénateur californien n’est pas le genre de femme qui devrait entrer dans l’histoire en tant que première femme présidente. .

Cet honneur devrait être réservé à sa propre fille, Ivanka Trump, a-t-il déclaré.

«Je veux voir la première femme présidente aussi, mais je ne veux pas voir la première femme présidente entrer dans le poste de la manière [Harris] le ferait, et elle n’est pas compétente, elle n’est pas compétente », a-t-il dit, se moquant de l’échec de la candidature présidentielle de Harris et de sa nomination ultérieure à la vice-présidence.

« Ils disent tous: » Nous voulons Ivanka! « , A-t-il poursuivi, désignant les supporters près de la scène, qui se tenaient côte à côte et évitaient largement les masques. Des acclamations ont éclaté. « Je ne les blâme pas. »

La plupart de ses attaques, cependant, étaient réservées à l’ancien vice-président Joe Biden.

Répétant une ligne de son discours qui a clôturé le RNC, il a déclaré: «Le programme de Joe Biden est fait en Chine. Mon agenda est fabriqué aux États-Unis. »

« Le gars sait à peine qu’il est vivant! » il ajouta.

Il a également continué à alimenter les théories du complot à propos de Biden, affirmant que l’ancien vice-président est une «marionnette» pour certains seigneurs infâmes. «Ce n’est pas Biden. Ce sont ses maîtres. Ses maîtres lui disent quoi faire », dit-il.

Après avoir pris la parole à Manchester lors de sa campagne de 2016, il est également revenu sur son mantra de 2016: «Le Mexique paie pour le mur». Le gouvernement mexicain a rejeté à plusieurs reprises Trump sur le mur à la frontière américano-mexicaine, et le commandant en chef s’est plutôt tourné vers les fonds du Pentagone pour financer sa construction. Il a également répété le mensonge selon lequel son administration avait adopté la loi sur le choix des anciens combattants, qui a en fait été adoptée sous le président Barack Obama en 2014. Il a affirmé qu’il était contre la guerre en Irak, alors qu’en fait il a déclaré sur bande qu’il était en faveur de celle-ci. .

Le rassemblement fait suite au discours de Trump jeudi concluant la Convention nationale républicaine sur la pelouse sud de la Maison Blanche. Tout comme les participants du New Hampshire, peu de spectateurs de la Maison Blanche portaient des masques et se tenaient près les uns des autres, ignorant les six pieds de distance sociale recommandés pour ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

Bien que Trump ait promis de présenter une vision positive d’un éventuel deuxième mandat au RNC, les républicains qui se sont adressés à la nation – le vice-président Mike Pence, Ivanka Trump, Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, parmi tant d’autres – ont présenté un sombre message de destin qui suivrait une présidence Biden.

Des crises croisées ont frappé le pays ces dernières semaines. L’ouragan Laura a frappé la Louisiane en tant que tempête de catégorie 4 la troisième nuit de la convention, tuant six personnes et rendant des centaines de milliers de personnes sans électricité. La Californie fait face à certains des plus grands incendies de forêt de son histoire bien plus tôt que prévu dans la saison des incendies.

Le principal danger est le COVID-19. Plus de 180000 Américains sont morts de la maladie respiratoire, mais Trump a encore pris du temps au début de son discours pour saluer la réponse de Pence au virus.

Vendredi, il a ignoré les experts en santé publique et a appelé au retour des services religieux et des matchs de football. La plupart des gouvernements des États et des scientifiques ont estimé que les deux étaient à haut risque de transmission du coronavirus.

«Je veux que le football revienne. Je suis celui qui veut le récupérer », a-t-il déclaré. «Big 10, allez-y! Ce sont des gars jeunes et forts qui ne seront pas affectés par le virus. «

Il a clôturé son discours en disant qu’il était la seule option: «Vous devez voter pour moi, parce que vous n’avez pas le choix, je pourrais dire, non? Droite? »

