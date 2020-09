WASHINGTON – Le président Donald Trump fait face à des allégations explosives, il a dénigré à plusieurs reprises les membres de l’armée et décrit les morts de la guerre des États-Unis comme des « perdants » et des « suceurs » – des accusations qu’il a nié avec colère.

Le magazine Atlantic a décrit une réunion de 2018 avec de hauts responsables en France au cours de laquelle Trump a expliqué pourquoi il annulait une visite prévue au cimetière américain de l’Aisne-Marne près de Paris pour honorer les morts de la guerre américains.

Le président a publiquement blâmé l’annulation de la visite sur les préoccupations de sécurité exprimées par les services secrets en raison de la pluie qui a rendu impossible de piloter un hélicoptère là-bas.

Mais The Atlantic, citant quatre personnes ayant une connaissance de première main de la discussion ce jour-là, a rapporté que Trump avait déclaré lors de la réunion qu’il ne voulait pas y aller parce qu’il ne voulait pas que ses cheveux soient ébouriffés sous la pluie et qu’il ne voyait pas pourquoi il devrait honorer les soldats morts.

«Pourquoi devrais-je aller dans ce cimetière? Il est rempli de perdants », a déclaré le magazine citant Trump. Le rapport dit qu’il a qualifié les plus de 1 800 marines morts à Belleau Wood de «drageons» pour avoir été tués.

TRUMP VS. BIDEN: La politique militaire différerait à la fois du style et du fond, prévoient les experts

Alors que l’Atlantique a été le premier à rapporter les allégations concernant les commentaires de Trump sur la visite du cimetière, deux sources ont confirmé certaines des remarques de Trump à l’Associated Press: un haut responsable du département de la Défense ayant une connaissance directe des événements et un officier supérieur du Corps des Marines américain qui était a parlé des commentaires de Trump.

L’AP a rapporté que des responsables de la Défense ont déclaré que Trump avait fait ces commentaires alors qu’il priait de visiter le cimetière près de Paris lors d’une réunion le matin du 10 novembre 2018.

Voici ce que nous savons des accusations, de la réponse de Trump et de la réaction à leur égard:

Trump nie avoir fait les commentaires

Trump a déclaré jeudi que des personnes qui suggéreraient qu’il a dit que de telles choses sont « des vies basses et ce sont des menteurs ».

« Et je serais prêt à jurer sur tout ce que je n’ai jamais dit à propos de nos héros tombés au combat. Personne ne les respecte davantage », a-t-il déclaré aux journalistes.

L’histoire continue

Trump a annulé la visite du cimetière

Trump, sur les conseils des assistants, a annulé une visite au cimetière lors de son voyage à Paris en 2018, ont déclaré des responsables, car le brouillard et la pluie auraient rendu un vol en hélicoptère difficile. Les services secrets et d’autres responsables de la sécurité ont mis en garde contre un plafond bas pour les vols et ont déclaré qu’un cortège aurait été problématique car il aurait pu être pris dans la circulation, faisant de Trump une cible stationnaire.

De nombreux responsables, à l’époque et aujourd’hui, ont nié avoir annulé le voyage parce qu’il ne voulait pas honorer les morts ou être autrement sous la pluie.

Après l’incident, Trump a blâmé les services secrets en tweetant: «Lorsque l’hélicoptère ne pouvait pas voler vers le premier cimetière de France à cause d’une visibilité presque nulle, j’ai suggéré de conduire. Les services secrets ont dit NON, trop loin de l’aéroport et du grand arrêt de Paris. «

La décision finale appartenait au président lui-même, ont reconnu les responsables.

Rapport: Trump ne voulait pas que les vétérans blessés soient inclus dans les défilés militaires

En plus des commentaires sur la visite du cimetière, The Atlantic a signalé plusieurs autres cas où Trump a dénigré des militaires.

Selon le magazine, il a dit au personnel qu’il ne voulait pas que les vétérans blessés soient inclus dans les défilés militaires parce que les spectateurs pourraient se sentir mal à l’aise de voir des amputés.

Trump: « Il n’y a personne » qui respecte davantage les soldats tombés au combat

Trump a déclaré aux journalistes « qu’il n’y a personne qui respecte » les soldats tombés au combat plus que lui.

Il a dit qu’il voulait aller à la cérémonie en France mais que les services secrets l’ont informé « qu’il n’y avait aucun moyen que j’aurais pu le faire ». Trump a déclaré qu’il avait parlé avec la première dame Melania Trump à l’époque et avait exprimé sa déception.

Trump ne comprend pas l’idée de savoir pourquoi tant de personnes s’inscriraient au service militaire, risquant leur vie pour un bas salaire, ont déclaré deux conseillers de Trump qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter d’un sujet sensible.

Certains des commentaires de Trump sur les anciens combattants, y compris ceux qui sont morts au combat, peuvent faire l’objet d’une interprétation erronée, ont déclaré des responsables, mais ils ont refusé d’être précis.

Cela dit, ils ont défendu Trump en disant que c’était un manque de compréhension et qu’il admire et respecte ceux qui portent l’uniforme.

La longue querelle de Trump avec McCain

L’Atlantique a rapporté que Trump était resté obsédé par le regretté sénateur John McCain, qui avait continué à critiquer Trump une fois qu’il était devenu président. Le magazine, citant trois sources, a déclaré que lorsque McCain est décédé en août 2018, Trump a déclaré à ses cadres supérieurs que « nous n’allons pas soutenir les funérailles de ce perdant » et est devenu furieux quand il a vu des drapeaux abaissés à la moitié du personnel.

Miles Taylor, un ancien chef de cabinet du département de la sécurité intérieure, a tweeté à Trump vendredi: « Vous étiez en colère que le DHS ait notifié aux bâtiments fédéraux d’abaisser les drapeaux pour le sénateur McCain. Je le saurais parce que votre personnel m’a appelé et m’a dit. «

Monsieur le Président, ce n’est pas vrai. Vous étiez en colère que le DHS ait notifié aux bâtiments fédéraux d’abaisser les drapeaux pour le sénateur McCain. Je le saurais parce que votre personnel m’a appelé et m’a dit. https://t.co/C28fqZ4Whu – Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) 4 septembre 2020

Trump et McCain ont une histoire compliquée qui remonte à de nombreuses années, avant même que Trump ne lance sa campagne présidentielle. Le bilan de guerre du défunt sénateur était l’une des premières plaintes de Trump.

Trump, envisageant une candidature à la présidence, a critiqué le service de guerre de McCain alors qu’il évaluait d’autres candidats potentiels dans une interview sur CBS en 2000. «Il a été capturé», a déclaré Trump, dans des remarques qu’il ferait écho des années plus tard. «Est-ce que la capture fait de vous un héros? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. »

La plupart des Américains ont eu leur premier aperçu de la querelle lorsque Trump, s’exprimant dans l’Iowa quatre ans plus tard, s’est demandé si McCain était « un héros de guerre parce qu’il avait été capturé » pendant la guerre du Vietnam. Trump, qui n’a pas servi pendant la guerre, a déclaré qu’il aimait «Des gens qui n’ont pas été capturés.»

Trump et McCain: Qu’est-ce qui motive la querelle de Donald Trump avec John McCain? Record de guerre, Obamacare parmi les thèmes

Le cercle restreint de McCain a informé la Maison Blanche en 2018 que le sénateur malade ne voulait pas que Trump assiste à ses funérailles, selon le New York Times.

Trump a poursuivi ses attaques contre McCain, déclarant aux journalistes en 2019: «Je n’ai jamais été fan de John McCain et je ne le serai jamais».

La fille de McCain, Meghan McCain, a écrit sur Twitter jeudi soir que la perte de son père «est toujours incroyablement douloureuse et crue».

En ce qui concerne Trump, « Personne n’est plus pleinement conscient de la façon dont Trump a été vil et dégoûtant pour ma famille, c’est encore difficile à comprendre », a-t-elle écrit. « L’Amérique sait qui est cet homme … »

Les funérailles de McCain

En repoussant l’histoire de l’Atlantique, Trump était impatient de discuter des mesures qu’il avait prises après la mort de McCain pour démontrer qu’il respectait le regretté sénateur de l’Arizona s’il était néanmoins souvent en désaccord avec lui.

Mais comme il l’a fait dans le passé, Trump a exagéré les mesures qu’il a prises pour la famille McCain et a écarté les critiques répétées – et souvent personnelles – qu’il a adressées à McCain après sa mort.

«J’ai dû approuver ses funérailles en tant que président. Nous avons baissé les drapeaux. Je devais l’approuver, personne d’autre, je devais l’approuver. Quand vous pensez – juste en y repensant, je devais approuver Air Force One ou un avion militaire pour aller en Arizona pour récupérer son cercueil », a déclaré Trump aux journalistes jeudi soir. « Et je l’ai approuvé immédiatement. »

Ni Trump ni la Maison Blanche n’ont jamais expliqué ce qu’il voulait dire quand il prétend avoir «approuvé» les funérailles de McCain, qui ont eu lieu à la cathédrale nationale de Washington et n’ont pas nécessité l’approbation de la Maison Blanche. Le rôle de Trump dans les services se limitait à permettre au corps de McCain de voler dans des avions utilisés comme Air Force Two.

L’abaissement du drapeau pour McCain n’était pas non plus sans controverse. La loi fédérale exige que les drapeaux flottent à moitié-personnel pendant deux jours après la mort des membres du Congrès, mais les présidents ont souvent signé des proclamations prolongeant l’honneur des personnalités jusqu’à l’enterrement. Trump avait déjà signé de tels ordres, y compris pour l’ancienne première dame Barbara Bush, mais ne l’a fait pour McCain qu’après un tollé public de la part de groupes d’anciens combattants et d’autres lorsque des drapeaux ont été hissés deux jours après la mort de McCain. .

« McCain n’a pas fait le travail pour nos grands vétérans et l’AV, et ils le savaient », a déclaré Trump en mars 2019 lors d’un événement dans l’Ohio.

« Je lui ai donné le genre d’enterrements qu’il voulait – que, en tant que président, je devais approuver. Je m’en fous. Je n’ai pas eu de« merci ». Ça va », a déclaré Trump lors de ce même événement. « Nous l’avons envoyé en chemin. Mais je n’étais pas fan de John McCain. »

La relation effrénée de Trump avec l’armée

La relation de Trump avec l’armée, en particulier ses dirigeants, s’est effilochée au cours de l’année dernière. Les dirigeants du Pentagone se sont affrontés avec lui sur leur désir de retirer les noms des généraux confédérés des bases militaires et sur l’utilisation de troupes en service actif pour réprimer les manifestations nationales après le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis.

Un récent sondage du Military Times a montré que le soutien de Trump dans les rangs avait diminué. Près de la moitié des plus de 1000 soldats interrogés avaient une opinion négative de lui lorsqu’on leur a demandé en juillet et août, contre 42% l’an dernier. Lorsqu’il a pris ses fonctions en 2017, 37% des répondants avaient une opinion négative.

Biden: Mon fils Beau « n’était pas une ventouse »

Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a déclaré que les commentaires de Trump rapportés dans l’Atlantique étaient «dégoûtants» s’ils étaient vrais. Biden a déclaré que cela pourrait être aussi proche qu’il en est venu à perdre son sang-froid pendant la campagne.

« Franchement, si ce qui est écrit dans l’Atlantique est vrai, c’est dégoûtant », a déclaré Biden aux journalistes vendredi à Wilmington, Delaware, avant un discours sur l’économie. «Donald Trump n’est pas apte à faire le travail de président, de commandant en chef.»

Biden a noté que son fils Beau s’était porté volontaire pour se rendre au Kosovo et en Irak, où il avait obtenu une étoile de bronze.

«Ce n’était pas un con», a déclaré Biden.

Biden a également déclaré que les membres du service, en particulier ceux qui ne sont pas revenus à la maison, «n’étaient pas des perdants».

Le représentant Mark Takano, D-Californie, et président du comité des anciens combattants de la Chambre, a déclaré que les remarques attribuées à Trump dans l’article de l’Atlantique sont discordantes à lire mais semblent crédibles compte tenu de ce que Trump a dit à propos des anciens combattants dans le passé.

« Nos vétérans se sont battus pour une meilleure Amérique – une Amérique plus parfaite – et Donald Trump les déshonore par ses paroles, ses actions et sa politique », a déclaré Takano. «Pour moi, c’est la plus grande profanation des sacrifices de tous les anciens combattants. Monsieur le président, les anciens combattants ne sont pas des« perdants ». Ce ne sont pas des «drageons». Ce sont des patriotes. «

Les groupes d’anciens combattants réagissent

L’histoire a atterri au milieu de preuves que Trump se débat politiquement avec le vote militaire.

Un sondage du Military Times publié cette semaine – basé sur des sondages auprès de 1018 soldats en service actif interrogés fin juillet et début août – a déclaré que 49,9% avaient une opinion défavorable du président, contre environ 38% qui avaient une opinion favorable.

Certains groupes d’anciens combattants ont réagi avec colère aux commentaires rapportés par Trump.

« Cette histoire ne me met pas seulement en colère. C’est dégoûtant », a tweeté Will Goodwin, diplômé de West Point et directeur des relations gouvernementales pour VoteVets, un comité d’action politique progressiste. « Cela me rend malade. C’est dégoûtant. C’est impensable. trahison. »

Wall of Vets, un groupe qui soutient le mouvement Black Lives Matter, a également répondu avec colère sur Twitter, en disant: « C’est le commandant en chef et c’est ainsi qu’il voit nos frères et sœurs tombés au combat. »

David Weissman, un vétéran du combat de l’armée qui se décrit comme un «ancien partisan apologétique de Trump», a recommandé aux anciens combattants de publier leurs photos militaires comme photo de profil sur Twitter «pour faire savoir à Trump combien de personnes il a offensé en traitant les soldats de perdants et de suceurs».

Contributeur: Bart Jansen

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Trump qualifie les militaires de «perdants». Il nie la réclamation dans l’Atlantique