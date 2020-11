15 minutes. Le président américain, Donald Trump, s’est présenté ce samedi par surprise à la «Marche MAGA (Make America Great Again) of the Million», qui s’est tenue à Washington DC, sous les cris de soutien des participants.

Le président est arrivé dans la voiture présidentielle, qui a lentement parcouru la région alors que Trump saluait ses partisans sans sortir du véhicule.

Les participants ont répondu avec des cris de “USA, USA!” En fait, beaucoup d’entre eux ont poursuivi le véhicule officiel pour tenter de prendre une photo avec le républicain.

“Nous avons organisé une fête appelée” Marche pour Trump ” et le président est venu! Merci Donald Trump! Nous vous aimons, Monsieur le Président! », A écrit sur Twitter Amy Kremer, co-fondatrice du groupe« Women for Trump », l’une des organisations présentes à la manifestation.

Vendredi, Trump a laissé entendre qu’il pourrait participer brièvement à la mobilisation, dans un message publié sur Twitter expliquant qu ‘”il pourrait essayer de venir dire bonjour”.

“C’est passionnant de voir combien il y a de soutien, en particulier dans les manifestations organiques qui se produisent dans tout le pays, y compris la grande manifestation de samedi à Washington », a-t-il déclaré.

Réconfortant de voir tout le soutien formidable là-bas, en particulier les rallyes organiques qui surgissent dans tout le pays, y compris un grand samedi à DC, je peux même essayer de m’arrêter et de dire bonjour. Cette élection a été truquée, de Dominion de haut en bas! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 13 novembre 2020

Parmi les organisateurs de la marche figurent Parad el Robo DC et des groupes d’extrême droite tels que Proud Boys (Proud Boys) et Oath Keepers (The Guardians of the Oath).

La grande marche MAGA

Les partisans du président ont organisé une grande marche à Washington samedi qui cherche à transférer son soutien au président après les élections présidentielles.

La manifestation a commencé à 17h00 GMT.

La marche est suivie par quelque 250 membres de l’organisation d’extrême droite Proud Boys, dont son président de Miami, Enrique Tarrio. Il a fait remarquer au journal Sun Sentinel qu’il se méfiait du nombre élevé d’électeurs recensés dans des États comme le Wisconsin, qui avait opté en faveur du démocrate.

“Peu importe comment vous l’appelez, tant que nous sommes tous à midi (heure locale) à Washington”, a déclaré Lopez. Il a également ajouté que les dirigeants d’autres groupes conservateurs de Floride se sont envolés vers la capitale entre jeudi et vendredi pour être prêts.