15 minutes. L’acteur et ancien gouverneur républicain de Californie Arnold Schwarzenegger a qualifié le président américain Donald Trump de «pire président de l’histoire» et a comparé l’assaut contre le Capitole à l’un des épisodes les plus dramatiques du nazisme.

«Mercredi était le jour du verre brisé ici aux États-Unis, le verre brisé était les fenêtres du Capitole américain. Ils ont non seulement fait tomber les portes du bâtiment qui abrite la démocratie américaine, Ils ont foulé aux pieds les principes mêmes sur lesquels ce pays a été fondé“A déclaré Schwarzenegger dans un message vidéo percutant qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux.

L’acteur a en outre accusé Trump de chercher “un coup d’État en trompant le peuple avec ses mensonges”.

Schwarzenegger, né en Autriche, a évoqué la soi-disant Nuit du verre brisé en 1938 au cours de laquelle les nazis ont attaqué des maisons et des entreprises juives en Allemagne et ont servi de prélude à l’Holocauste.

C’est terrible qu’ils ont réalisé “les équivalents nazis des Proud Boys”Il a déclaré en référence au groupe d’extrême droite qui a participé à la marche de mercredi dernier à Washington pour soutenir Trump.

“Trump est un leader raté”

“Président Trump est un leader raté. Il restera dans l’histoire comme le pire président de l’histoire. La bonne chose est qu’il sera bientôt aussi hors de propos qu’un vieux tweet », a ajouté le protagoniste de Terminator.

Schwarzenegger a présenté l’épée du film de 1982 Conan le barbare comme une métaphore de l’espoir après l’assaut du Capitole. “C’est l’épée de Conan. Plus vous tempérez une épée, plus elle devient forte. Plus vous le frappez avec un marteau et plus vous le chauffez au feu puis le tempérez avec de l’eau et ainsi de suite. Plus vous le faites, plus cela devient fort », a-t-il déclaré.

“Notre démocratie est comme l’acier de cette épée, plus on la tempère, plus elle devient forte”, a-t-il fait remarquer.

“Je crois que malgré les secousses des derniers jours, nous en sortirons plus forts car maintenant nous comprenons ce qui peut être perdu. Nous avons besoin de réformes, bien sûr, pour que cela ne se reproduise plus. Nous avons besoin des personnes qui nous ont amenés à rendre des comptes. à ce point impardonnable et nous devons regarder au-delà de nous-mêmes, des désaccords de notre parti et faire avancer notre démocratie », a-t-il conclu.