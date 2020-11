WASHINGTON (AP) – Les sondages sur la côte Est ont commencé à se fermer mardi soir alors que le président Donald Trump et le démocrate Joe Biden ont conclu une campagne épique marquée par le ressentiment et la peur qui influenceront la façon dont le Le pays est confronté à une pandémie et à des questions fondamentales sur l’économie et la justice raciale.

La soirée a commencé par des victoires prévisibles pour les deux candidats. Trump a remporté l’Alabama, le Mississippi et l’Oklahoma, tandis que Biden a enregistré des victoires dans le Massachusetts, son État d’origine du Delaware et de la Virginie, qui n’avait auparavant aucune préférence politique claire et qui est devenu un bastion démocrate.

Les résultats étaient encore prématurés pour déclarer les gagnants dans un concours serré en Floride et en Géorgie, tous deux sans préférence partisane définitive.

Les triomphes commencent à définir la fin d’une campagne qui a été transformée par le coronavirus et marquée par des polémiques. Les deux candidats ont déclaré leur rival inapte à diriger une nation aux prises avec le COVID-19, une maladie qui a coûté la vie à plus de 230000 Américains, coûté des millions d’emplois et réécrit les règles de la vie quotidienne.

Des millions d’électeurs ont mis de côté leurs craintes concernant le virus – et les longues files d’attente – pour voter en personne, joignant leurs voix à celles de 102 millions d’autres Américains qui l’ont fait il y a des jours ou des semaines, un nombre sans précédent équivalent à 73 % du vote total pour les élections présidentielles de 2016.

Biden est entré le jour des élections avec plusieurs options pour aspirer à la victoire, tandis que Trump, en bas des sondages dans plusieurs États sans tendance politique claire, a une voie moins claire mais toujours faisable vers 270 votes au collège électoral. Le contrôle du Sénat est également en jeu: les démocrates devaient ajouter trois sièges si Biden remportait les élections pour avoir le pouvoir absolu à Washington pour la première fois en une décennie. La Chambre des représentants devrait conserver la majorité démocrate.

Jaffe a rapporté de Pittsburgh. Miller a rapporté de Grand Rapids, Michigan.

Les journalistes d’Associated Press Robert Burns, Kevin Freking, Aamer Madhani, Deb Riechmann et Will Weissert à Washington; Bill Barrow et Haleluya Hadero à Atlanta, Jeff Martin en Géorgie; Juan Lozano à Houston; Corey Williams au Michigan, Kathy McCormack dans le New Hampshire et Natalie Pompilio ont contribué à ce rapport.