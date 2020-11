Le président des États-Unis, Donald Trump, et son rival démocrate Joe Biden ont divisé les premiers États dans lesquels des résultats ont été projetés dans la course à la Maison Blanche, avec les candidats côte à côte en Floride et dans d’autres domaines vitaux pour définir la course. , comme la Géorgie et l’Ohio, sans résultat clair.

MiamiMundo / .

Alors que les sondages commençaient à se fermer dans plus de la moitié des 50 États du pays, Edison Research a projeté que Trump gagnerait l’Indiana et l’Associated Press a déclaré que le Kentucky irait au républicain, tandis que Fox News prévoyait que Biden gagnerait le Vermont et Virginie.

En Floride, État essentiel pour Trump dans sa quête des 270 voix électorales nécessaires pour rester à la Maison Blanche, les candidats étaient à égalité avec 49% des voix avec 81% du total des votes comptés.

Des millions d’électeurs, dont beaucoup portent des masques faciaux et respectent la distance sociale, se sont alignés à travers le pays pour voter, sans aucun signe de perturbation des bureaux de vote que certains avaient craint après une longue campagne marquée par une rhétorique provocatrice dans un pays profondément divisé.

Mais les autorités fédérales et étatiques enquêtaient sur une série d’appels automatisés mystérieux exhortant les gens à ne pas quitter leur domicile.

Le vainqueur de la course, qui ne pourrait être déterminé qu’après plusieurs jours, dirigera un pays déchiré par la pandémie, qui a tué plus de 231 000 Américains et laissé des millions d’autres sans travail, ravageant l’économie.

Un tiers des électeurs américains ont désigné l’économie comme la question qui leur importe le plus lorsqu’ils décident de leur candidat à la présidence, selon un sondage à la sortie d’Edison Research mardi.

Biden, 77 ans, qui a considéré la course comme un référendum sur la gestion par Trump de la crise sanitaire, a promis de redoubler d’efforts pour lutter contre la pandémie, réparer l’économie et combler le fossé politique aux États-Unis. Le démocrate a maintenu une avance relativement stable dans les sondages tout au long de la campagne.

Mais Trump, 74 ans, est suffisamment proche dans les États swing pour rassembler les 270 votes du collège électoral nécessaires pour remporter la présidence. En 2016, il a battu la démocrate Hillary Clinton malgré la perte du vote populaire national par environ 3 millions de voix.