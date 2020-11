Mise à jour avec l’Arizona, Maine /// Washington, 4 novembre 2020 (.) – Ci-dessous se trouvent les États déjà remportés par le président républicain Donald Trump et son challenger démocrate Joe Biden selon les projections des principaux médias américains. Les parenthèses représentent le nombre de grands électeurs par état. Pour se rendre à la Maison Blanche, il faut en avoir 270. Vers 9h00 GMT mercredi, Biden menait la course, mais Trump a remporté des territoires importants tels que la Floride et le Texas. Les résultats pour neuf États, dont la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et la Caroline du Nord étaient encore inconnus TRUMP (213) Alabama (9) Arkansas (6) Caroline du Sud (9) Dakota du Nord (3) Dakota du Sud (3) Floride (29) Idaho (4) Indiana (11) Kansas (6) Kentucky (8) Louisiane (8) Montana (3) Mississippi (6) Missouri (10) Nebraska (4) Ohio (18) Oklahoma (7) Tennessee ( 11) Texas (38) Utah (6) Virginie-Occidentale (5) Wyoming (3) BIDEN (238) Arizona (11) Californie (55) Colorado (9) Connecticut (7) Delaware (3) Hawaï (4) Illinois (20) ) Maine (3) Maryland (10) Massachusetts (11) Minnesota (10) Nebraska (1) New Hampshire (4) New Jersey (14) New York (29) Nouveau-Mexique (5) Oregon (7) Rhode Island (4) Vermont (3) Virginie (13) Washington DC (3) État de Washington (12) Dt-lo / sdu / gm / dga-gma ——————– —————————————–