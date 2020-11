15 minutes. Des milliers de Floridiens sont venus dans les centres de vote anticipé ce dimanche pour voter pour les élections du 3 novembre, un jour où le président américain et candidat républicain Donald Trump et Jill Biden, épouse du démocrate Joe Biden, ils visitent l’État pour convaincre les indécis et encourager ceux qui n’ont pas à voter.

À Hialeh, une ville du comté de Miami-Dade, avec une population principalement d’origine cubaine, une ligne d’environ 60 personnes a fait le tour du bâtiment du centre de vote, et la même chose s’est produite à Wechester, une autre région latino-cubaine, selon pourrait vérifier Efe.

Dès ce dimanche, dernier jour pour voter tôt en Floride, 61,85% des personnes inscrites pour voter avaient voté, selon le département des élections.

Le vote des 39,15% restants est important pour briser le lien entre Trump et Biden dans cet état.

Un sondage publié aujourd’hui indique que Trump mène Biden d’un point (47/46%), tandis qu’un autre dit que le démocrate a un point d’avance sur le républicain (49/48%).

Rallye à minuit

À la fin d’une journée de marathon, le président doit prendre la parole lors d’un rassemblement dans un aéroport exécutif de North Miami à 23h30 ce soir, presque au bord du couvre-feu (de 00h00 à 06h00) imposé par la pandémie. dans le comté de Miami-Dade, le plus touché par le covid-19 en Floride.

Les analystes conviennent que Trump, qui, selon les sondages d’intention de vote, est derrière Biden au niveau national, doit gagner en Floride, ce qui contribue à 29 des 270 votes du collège électoral requis pour être déclaré vainqueur de l’élection présidentielle.

Jill Biden pour participer à des rassemblements aujourd’hui dans la capitale de l’État, Tallahassee; à Kissimmee, près d’Orlando, et à Tampa, sur la côte ouest de la Floride, pour encourager les Floridiens à voter.

Étoile de clôture

Mais le grand atout de Biden pour terminer sa campagne en Floride est l’ancien président Barack Obama, qui sera la vedette d’un rassemblement lundi 2 dans le sud de la Floride, dont on ne connaît pas plus de détails.

Selon un sondage exhaustif de l’Univision sur les préférences politiques des Latinos, 75% jugent favorablement l’ancien président démocrate et seulement 21% ne lui accordent pas une grande estime.

De plus, il est une figure importante parmi les Afro-Américains et dans cette communauté, et dans la communauté latino-américaine, Biden bénéficie d’un large avantage, 40 points, selon un récent sondage parmi les Hispaniques.

Faire voter les Latinos et les Afro-Américains comme «jamais auparavant», comme Obama l’a demandé lors d’un rassemblement à Miami, équivaut à obtenir plus de votes pour Biden.

Cependant, dans le sud de la Floride, les Hispaniques sont majoritairement cubains et ils sont plus nombreux avec Trump qu’avec le candidat démocrate. Cela est compensé au centre de l’État par la communauté portoricaine qui penche davantage vers Biden.

Registre des votes

Les chiffres du Florida Department of Elections indiquent que 8,6 millions de personnes dans l’État ont déjà voté, ce qui équivaut à 61,85% du total des inscrits actifs.

Plus de 4,5 millions de personnes l’ont fait par courrier, dont deux millions enregistrés comme démocrates et 1,4 million de républicains, et à l’avance 4,1 millions l’ont fait, dont 1,8 million de républicains et 1,3 million de démocrates.

Au total, parmi ceux qui ont déjà voté, 39,2% sont des démocrates et 38,1% des républicains.

De plus, 1,4 million de personnes ont demandé à voter par correspondance, mais n’ont pas encore voté.

Ce samedi, le cas d’un bureau de poste du comté de Miami-Dade était connu où des tiroirs remplis d’enveloppes avec des bulletins de vote avaient été empilés dans une pièce, alors la procureure de l’État Katherine Fernández-Rundle a demandé un audit et de déplacer immédiatement toutes ces enveloppes. au service des élections.