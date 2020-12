15 minutes. Le président des États-Unis (USA), Donald Trump, a fait savoir ce dimanche qu’il ne devrait pas recevoir le vaccin contre le coronavirus en priorité. De plus, il a demandé aux responsables de la Maison Blanche de ne pas y avoir accès avant «un peu plus tard».

Les personnes travaillant à la Maison Blanche devraient recevoir le vaccin un peu plus tard dans le programme, à moins que cela ne soit spécifiquement nécessaire. J’ai demandé que cet ajustement soit fait. Je ne suis pas censé prendre le vaccin, mais j’ai hâte de le faire au moment opportun. Merci! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 14 décembre 2020

Autorisation d’urgence

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé vendredi l’autorisation d’urgence pour l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Les premières doses du vaccin devaient être administrées aux responsables de la Maison Blanche, selon le journal The New York Times.

Cependant, ces derniers jours, Trump a souligné que les premières doses du vaccin, qui sont attendues commencera à être fourni cette semaine, devrait viser le personnel médical et de santé, ainsi que les personnes âgées et les autres groupes à risque.

Les États-Unis sont le sixième pays au monde à autoriser l’utilisation du vaccin après le Royaume-Uni, le Canada, Bahreïn, le Mexique et l’Arabie saoudite. 2,9 millions de doses devraient être expédiées cette semaine pour être utilisées dans le pays.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, avec plus de 16,25 millions de cas cumulés et 199 163 décès, selon les dernières données fournies par l’Université Johns Hopkins.