15 minutes. Le président américain sortant Donald Trump et l’ancienne première dame Michelle Obama sont l’homme et la femme les plus admirés du pays en 2020, selon un sondage annuel Gallup.

Après avoir été à égalité l’année dernière avec l’ancien président Barack Obama (2009-2017), Trump est à la première place en 2020, mettant ainsi fin au règne de douze ans de son prédécesseur en tête de cette liste. Obama est également à égalité avec l’ancien président Dwight Eisenhower (1953-1961) pour le plus admiré de l’histoire des États-Unis.

En réponse à la question «Qui est l’homme vivant dans n’importe quelle partie du monde que vous avez lu ou entendu parler et que vous admirez le plus?», 18% des personnes interrogées ont répondu à Trump; 15% Obama; 6% du président élu Joe Biden; et 3% le principal épidémiologiste de la Maison Blanche, Anthony Fauci.

La liste des dix plus admirés est complétée par le pape François, le magnat Elon Musk, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, le philanthrope et fondateur de Microsoft Bill Gates, le basketteur Lebron James et le Dalaï Lama.

Dans les 74 fois que Gallup a mené ce sondage depuis 1946, le président sortant a été en tête de liste 60 fois.

Les présidents qui n’ont pas mené cette liste pendant qu’ils étaient au pouvoir ont été Harry Truman, entre 1946-1947 et 1950-1952; Lyndon Johnson, en 1967 et 1968; Richard Nixon, en 1973; Gerald Ford, en 1974 et 1975; Jimmy Carter, en 1980; George W. Bush, en 2008; et Trump, en 2017 et 2018.

Gallup a expliqué que lorsque le président sortant n’est pas le premier choix, c’est généralement parce qu’il est impopulaire.

Pour la troisième année consécutive

Chez les femmes, Michelle Obama mène le sondage pour la troisième année consécutive avec 10% de soutien, suivie de la vice-présidente élue Kamala Harris avec 6% et de la première dame Melania Trump avec 4%.

Après eux, les femmes les plus admirées par les Américains sont l’animatrice de télévision Oprah Winfrey; la chancelière allemande, Angela Merkel; l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton; le législateur de gauche Alexandria Ocasio-Cortez; La reine Elizabeth d’Angleterre; la juge Amy Coney Barrett de la Cour suprême ultra-conservatrice; et la militante climatique Greta Thunberg.

À l’instar des présidents en exercice, les répondants citent généralement la première dame comme la femme la plus admirée.

Dans les 71 fois où Gallup a posé des questions à leur sujet depuis 1948, les Américains ont répondu 18 fois qu’elle était la première dame et 57 fois une ancienne première dame.

C’est le cas depuis 1997, avec Hillary Clinton, épouse de l’ancien président Bill Clinton, comme la plus nommée, tout comme Michelle Obama, de 2018 à 2020; et Laura Bush, en 2001.

Melania Trump fait partie du top 10 depuis quatre ans mais n’a jamais été en tête de liste, comme l’ont fait ses prédécesseurs Bess Truman (1945-1953) et Lady Bird Johnson (1963-1969).

L’enquête a été menée par téléphone entre le 1er et le 17 décembre sur un échantillon aléatoire de 1 080 adultes de plus de 18 ans dans les 50 États américains et dans le district de Columbia.

La marge d’erreur de l’enquête est de ± 4 avec un niveau de confiance de 95%.