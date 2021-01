Donald Trump a condamné la décision du réseau social Twitter suspendre définitivement votre compte personnel et a dit que il étudiait la création de sa propre plateforme pour transmettre des messages sans filtres. “Les 75 millions de grands patriotes qui ont voté pour moi les ont réduits au silence”, a déclaré ce vendredi le président sortant des Etats-Unis, dans un message sur le compte Twitter de la présidence des Etats-Unis que Twitter a supprimé presque instantanément.

Trump a utilisé le compte officiel de la présidence américaine suite à la décision de Twitter de suspendre définitivement son compte personnel vendredi, deux jours après l’attaque du Capitole par des partisans républicains, par le risque d’une «nouvelle incitation à la violence».

Trump, qui a été privé de son haut-parleur sur le réseau social, a assuré qu’il “s’attendait à ce que cela se produise” et a annoncé qu’il était “Etudier la possibilité” de créer sa “propre plateforme”.

“Ils ne nous feront pas taire”a déclaré Donald Trump, qui a publié plus de 55000 messages pendant plus de 11 ans et 89 millions d’abonnés sur Twitter.

La suspension définitive du compte Twitter de Donald Trump a été décidée après un “examen approfondi” des deux derniers messages du président américain sortant, dans lequel il a défendu les électeurs et a annoncé qu’il n’assisterait pas à l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier,

Pour le réseau social, ces messages étaient interprétés sur les réseaux sociaux comme “Un pas en arrière par rapport à l’engagement précédent” d’une “Transition pacifique”, et pourrait «encourager quiconque envisage des actes de violence en précisant que l’inauguration sera un objectif «sûr» »parce que Trump n’est pas présent.

La décision de Twitter n’est pas unique, les médias sociaux Facebook et Instagram bloquant l’accès de Trump aux comptes au moins jusqu’à l’inauguration de Biden. . Twitch et Snapchat ont désactivé leurs comptes indéfiniment.

Les partisans de Trump diffusent de moins en moins de messages sur Twitter et de plus en plus sur un réseau social alternatif nouvellement créé appelé Parler, dont l’application a déjà été supprimée du Google Store., après l’invasion du Capitole, dans laquelle cinq personnes sont mortes et 13 policiers ont été blessés.

