Le président américain Donald Trump

La Cour suprême du Wisconsin a décidé il y a un peu moins d’une semaine par quatre voix pour et trois contre de rejeter les tentatives de Trump d’annuler plus de 220000 votes par courrier dans les comtés de Dane et de Milwaukee.

Le président des États-Unis, Donald Trump, continue de ne pas abandonner et a demandé ce mardi à la Cour suprême d’analyser la décision que le Wisconsin a prise de rejeter sa demande d’annulation des résultats du passé présidentiel dans cet État, dans lequel il a été imposé Joe Biden par une marge étroite d’environ 20 600 voix.

“Malheureusement, la Cour suprême du Wisconsin a refusé de traiter le fond de notre pétition”, a déclaré Jim Troupis, l’un des avocats de l’équipe juridique de Trump, dirigée par Rudy Giuliani.

Selon les allégations de l’équipe juridique du président des États-Unis, parmi ces prétendus votes irréguliers, il y aurait plus de 28 000 qui auraient été dénombrés par le personnel électoral “qui ne s’est pas identifié comme tel, profitant de” l’état de séquestration “de l’État”, tandis que d’autres 6 000 ont été recensés, malgré le «manque d’informations requises sur leurs enveloppes».

En ce sens, Troupis a allégué que trois membres de la Cour suprême de l’État du Wisconsin, dont son président, “étaient d’accord avec de nombreuses déclarations” présentées par le président Trump dans son procès.

La Cour suprême du Wisconsin a estimé que trois des quatre revendications du président Trump n’avaient pas été présentées dans le temps nécessaire au cours du processus électoral pour être examinées, tandis que l’autre n’était pas fondée, confirmant ainsi le triomphe de Biden et donc le dix voix électorales accordées par l’État.

La Cour suprême des États-Unis a une autre demande du toujours chef de la Maison Blanche pour évaluer d’autres irrégularités présumées commises lors des élections présidentielles, cette fois en Pennsylvanie, bien qu’elle ait annoncé que la décision sera rendue le 22 janvier, deux jours après faire prendre le relais par Biden.

Il y a plus de deux semaines, la Cour suprême a rejeté un autre appel, cette fois présenté par l’État du Texas, et soutenu par une vingtaine de procureurs républicains et 126 membres de la Chambre des représentants, appelant à un nouveau dépouillement dans le Wisconsin, en Pennsylvanie, en Géorgie et Michigan.

