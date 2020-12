Après l’échec de ses tentatives juridiques pour annuler sa perte contre le démocrate Joe Biden, Trump revient à la vie privée le 20 janvier avec une gamme d’opportunités, notamment se présenter à nouveau à la Maison Blanche en 2024 ou de nouveaux projets dans les médias. . Mais ils sont éclipsés par les menaces juridiques potentielles et les défis commerciaux.

Miamimundo / .

Trump fait face à une série de poursuites civiles et pénales liées aux entreprises et aux activités de sa famille avant d’assumer la présidence, ce qui pourrait s’accélérer une fois qu’il perdrait les protections juridiques accordées à l’occupant de la Maison Blanche. Le républicain envisage plusieurs démarches pour rester sous les projecteurs.

Trump, qui n’admet pas sa défaite et continue de faire des allégations non fondées de fraude électorale, a déclaré à ses alliés qu’il envisageait une nouvelle candidature à la Maison Blanche. Il a même envisagé de ne pas assister à l’inauguration de Biden et de lancer sa campagne 2024 ce jour-là, lui permettant de poursuivre les rassemblements électoraux avec lesquels il a prospéré en 2016 et 2020.

Cela compliquerait la vie d’une longue liste de républicains envisageant une nomination en 2024, y compris le vice-président Mike Pence, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley et les sénateurs Marco Rubio et Tom Cotton, qui devraient se demander s’il faut affronter Trump.

Mais ce serait le genre de mouvement qui enfreint les règles que Trump apprécie. La Constitution des États-Unis permet aux présidents d’être élus deux fois et les mandats ne doivent pas être consécutifs.

RETOUR À LA TÉLÉ?

Trump, une ancienne star de la série télévisée “The Apprentice”, a également discuté de plusieurs nouveaux projets dans les médias pour rester sous les feux de la rampe, ont déclaré des conseillers, notamment une chaîne de télévision ou une société de médias sociaux pour concurrencer ceux-ci. qu’il se sentait trahi.

Une chaîne d’information télévisée serait en concurrence avec Fox News, un proche allié de Trump qui a attiré sa colère depuis les élections pour ne pas lui avoir apporté suffisamment de soutien. Ses conseillers ont déclaré que Trump était particulièrement en colère après que Fox News ait déclaré que Biden gagnerait les élections dans l’État de l’Arizona lorsque le résultat était encore incertain.

Biden a finalement prévalu en Arizona, mais la plupart des autres réseaux n’ont projeté de gagnant que quelques jours plus tard.

Trump pourrait collaborer avec les chaînes conservatrices One America News Network ou Newsmax, qui ont généralement montré positivement le républicain. Il envisage également de créer une entreprise de médias sociaux pour rivaliser avec Twitter, qui a inclus à plusieurs reprises des avertissements sur le contenu de ses tweets qui dénoncent la fraude électorale généralisée.