Le président Donald Trump a remporté la Floride, l’un des États les plus disputés dans la course à la Maison Blanche, mais son rival démocrate, Joe Biden, conserve la tête avec le plus de votes électoraux, alors que les résultats sont toujours attendus de la part des États clés.

Avec 29 voix de grands électeurs, la Floride est l’un des États que Trump doit conserver s’il veut rester à la Maison Blanche pendant quatre ans de plus. Le républicain a également remporté le Texas, avec ses 38 voix électorales, et l’Iowa et le Montana, qui totalisent respectivement trois et six voix.

Avec ces résultats, Trump obtient au moins 213 grands électeurs contre 224 pour Biden, après que les délégués du Nebraska aient été divisés en quatre pour le républicain et un pour le démocrate.

Pour remporter la présidence, 270 voix sont nécessaires au Collège électoral, sur un total de 538.

Biden reste au sommet du décompte des électeurs à 06h00 GMT et, selon Fox News, la nuit pourrait lui apporter de la joie avec une victoire en Arizona, un État qui a voté il y a quatre ans pour Trump.

L’examen est vivement contesté dans les États du centre comme le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. La Caroline du Nord est un autre État qui peut faire pencher la balance.

En raison du nombre record de votes par correspondance pour le covid-19, le décompte peut durer des jours dans certains États, ce qui maintient l’incertitude.

Biden a demandé à ses partisans de Wilmington, Delaware, de garder «la foi» et a assuré qu’il était sur la «bonne voie» pour gagner les élections.

De son côté, Trump a projeté qu’il obtiendrait une “grande victoire” et a déclaré qu’il était “loin devant” mais a accusé les démocrates de vouloir “voler les élections”.

