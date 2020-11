Le président Donald Trump a obtenu les voix d’environ huit chrétiens évangéliques blancs sur 10, les catholiques étant répartis à parts égales entre lui et son adversaire démocrate Joe Biden, selon VoteCast.

Miami World / apnews

La force de Trump parmi les évangéliques blancs révèle le succès durable du Parti républicain dans un bloc de conservateurs religieux qui ont été un pilier de la base politique du président depuis sa victoire en 2016.

AP VoteCast a révélé que 50% des catholiques soutenaient Trump et 49% Biden, reflétant qu’il s’agit d’un bloc très disputé aux élections présidentielles, en particulier dans les États industriels comme le Michigan et le Wisconsin. Trump a remporté les deux États de moins d’un point de pourcentage en 2016, mais Biden a remporté les deux cette fois. Le sondage auprès de 110 000 électeurs dans tout le pays a été mené pour l’Associated Press par NORC à l’Université de Chicago.

Les deux campagnes ont appelé les catholiques à voter selon leur foi. Les partisans de Trump ont souligné le soutien de Biden au droit à l’avortement, tandis que les partisans de Trump ont déclaré que le président n’a pas abordé les problèmes de justice sociale qui font partie de la profession d’enseignant de son église.

S’il gagne, Biden serait le deuxième président catholique de l’histoire, après John F. Kennedy.

Les électeurs catholiques représentaient 22% de l’électorat, fortement divisé par race et appartenance ethnique.

57% des catholiques blancs ont voté pour Trump et 42% pour Biden, selon VoteCast. En 2016, la proportion était de 64% pour Trump et de 31% pour Hillary Clinton, selon une analyse du Pew Center.

Parmi les catholiques hispaniques, 67% ont soutenu Biden et 32% Trump, selon VoteCast.

“Les résultats des élections révèlent que l’Église catholique est aussi divisée que notre nation, mais la division est raciale et ethnique, et non théologique”, a déclaré David Gibson, directeur du Centre pour la religion et la culture de l’Université Fordham.

L’écart entre le vote catholique blanc et le vote latino pour Biden constitue un défi pour les dirigeants d’églises, surtout si le Parti républicain continue de séduire les électeurs blancs avec son discours anti-immigrés, a-t-il ajouté.

Parmi les électeurs sans appartenance religieuse, Biden a remporté 72% des voix et Trump 26%.

Les juifs représentaient 3% de l’électorat et se sont massivement battus en faveur de Biden, avec 68% contre 31%. Parmi les musulmans, 64% des voix sont allées à Biden, 35% à Trump.

Trump a obtenu un excellent résultat dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons. 71% ont voté pour Trump, 24% pour Biden.

AP VoteCast est un sondage auprès de l’électorat mené par NORC à l’Université de Chicago pour Fox News, NPR, PBS NewsHour, Univision News, USA Today Network, The Wall Street Journal et Associated Press. L’enquête auprès de 110 485 électeurs, en anglais et en espagnol, présente une marge d’erreur estimée à 0,4 point de pourcentage.