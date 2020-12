WASHINGTON (AP) – Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président Donald Trump, se porte “très bien” après son hospitalisation pour coronavirus, a déclaré lundi le président américain, tandis que les législateurs des principaux États ont déclaré l’ancien maire de New York visité la semaine dernière pour s’assurer qu’ils n’avaient pas contracté le virus.

L’ancien maire de New York, âgé de 76 ans, est hospitalisé à Washington. Il avait beaucoup voyagé dans des États très disputés lors des élections pour tenter d’aider Trump à inverser sa défaite électorale face au démocrate Joe Biden. À de nombreuses reprises, il a eu des réunions prolongées avec des responsables locaux sans porter de masque, y compris des auditions la semaine dernière avec des législateurs de l’Arizona, de la Géorgie et du Michigan.

Pendant ce temps, les répercussions du diagnostic de Giuliani se sont poursuivies lundi: la Chambre des représentants du Michigan a annoncé qu’elle avait annulé sa session de vote prévue mardi. Giuliani s’est exprimé pendant des heures la semaine dernière devant une commission à majorité républicaine à Lansing, Michigan, qui enquête sur des irrégularités présumées dans le processus électoral.

De son côté, la législature de l’Arizona a annoncé dimanche qu’elle fermerait ses portes pendant une semaine par mesure de précaution pour «les cas récents et les préoccupations liées au COVID-19».

“Plusieurs représentants ont demandé du temps pour recevoir les résultats de leurs tests COVID-19 avant de retourner en plénière, par mesure de précaution”, a déclaré Lee Chatfield, président de la Chambre des représentants du Michigan et qui a rencontré Giuliani. avant l’audience. «Les directives du CDC ne les considéreraient pas comme des contacts étroits, bien que le maire Giuliani ait été testé positif, mais ils veulent aller plus loin dans l’intérêt de la sécurité publique. Compte tenu de la récente augmentation des cas de COVID dans tout le pays, cela a du sens », a-t-il ajouté, en utilisant l’acronyme de Centers for Disease Control and Prevention.

Le département de la santé du comté d’Ingham, où se trouve Lansing, a rapporté que plusieurs personnes qui ont assisté à la réunion du comité du Michigan avec Giuliani mercredi devraient être mises en quarantaine au moins jusqu’à samedi. Le responsable de la santé, Linda Vail, a déclaré avoir consulté le département de la santé de l’État, qui convient qu’il est “hautement probable que Giuliani ait été contagieux lors de son témoignage”.

En Géorgie, le sénateur d’État William Ligon Jr., président du sous-comité Giuliani a témoigné auparavant, a exhorté ceux qui avaient été en contact étroit avec l’avocat à «prendre toutes les précautions et suivre les directives pour assurer sa santé et sa sécurité. ». Jeudi, Giuliani a assisté à une audience au Capitole de Géorgie, où il est resté sans masque pendant plusieurs heures. Plusieurs sénateurs d’État, tous républicains, ne portaient pas non plus de masques. La législature géorgienne n’est pas actuellement en session.

Trump, qui a annoncé le test positif de Giuliani dimanche après-midi via Twitter, a déclaré aux journalistes qu’il s’était entretenu avec son avocat lundi. L’ancien maire avait montré des symptômes de la maladie lors de son admission dimanche au centre médical de l’Université de Georgetown, selon une personne au courant de la situation qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à en discuter publiquement.

“Rudy va très bien”, a déclaré Trump lundi. «Je viens de parler avec lui. Il n’a pas de température ».

Les journalistes d’Associated Press Jonathan Lemire à Wilmington, Delaware, Zeke Miller à Washington et Ben Nadler à Atlanta ont contribué à ce rapport.