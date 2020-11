Le président américain Donald Trump part après avoir déposé une gerbe sur la Tombe du Soldat inconnu, alors qu’il participait à une commémoration de la Journée des anciens combattants sous la pluie au cimetière national d’Arlington à Arlington, Virginie, USA. . 11 novembre 2020. REUTERS / Carlos Barría

Par Humeyra Pamuk, Alexandra Alper et Idrees Ali

WASHINGTON, 12 novembre (.) – L’administration Trump a introduit jeudi un décret interdisant les investissements américains dans des entreprises chinoises qui, selon Washington, sont détenues ou contrôlées par l’armée chinoise, augmentant la pression sur Pékin après les élections. Les Américains.

La commande pourrait affecter certaines des plus grandes entreprises chinoises, notamment les entreprises de télécommunications China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd et le fabricant d’équipements de surveillance Hikvision.

Cette décision vise à décourager les entreprises d’investissement, les fonds de pension et d’autres entités américaines d’acheter des actions dans 31 entreprises chinoises désignées par le ministère de la Défense comme des entités soutenues par l’armée chinoise plus tôt cette année.

À compter du 11 janvier, l’ordre interdira l’achat par les investisseurs américains des titres de ces sociétés. Les transactions effectuées pour aliéner les biens de l’entreprise seront autorisées jusqu’au 11 novembre 2021.

“La Chine exploite de plus en plus la capitale des Etats-Unis pour obtenir des ressources et permettre le développement et la modernisation de ses appareils militaires, de renseignement et autres dispositifs de sécurité”, indique l’ordonnance publiée par la Maison Blanche.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a estimé qu’au moins un demi-billion de dollars de capitalisation boursière appartenait aux entreprises chinoises et à leurs filiales.

“Il s’agit d’un ordre radical destiné à étouffer l’envoi de capitaux américains à la militarisation de la Chine”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Cette décision est la première initiative politique à fort impact depuis que le président Donald Trump a perdu les élections du 3 novembre face à son rival démocrate Joe Biden et indique qu’il tente de profiter des derniers mois de son administration pour sévir contre la Chine. même à un moment où il semble plus préoccupé par la remise en question du résultat du vote.

Biden a remporté suffisamment d’États contestés pour dépasser les 270 votes électoraux nécessaires au Collège électoral qui détermine le prochain président, mais Trump a refusé de déclarer sa défaite jusqu’à présent, arguant sans preuve qu’il y a eu fraude électorale.

L’action de jeudi est susceptible de nuire davantage aux liens déjà précaires entre les deux principales économies du monde, qui se sont affrontées sur la gestion par la Chine de la pandémie de coronavirus et la tentative de Pékin d’imposer une législation sur la sécurité à Hong Kong. Kong, entre autres.

Biden n’a pas décrit de stratégie détaillée pour la Chine, mais tout semble indiquer qu’il continuera à maintenir une approche dure à Pékin, avec qui Trump s’est de plus en plus affronté au cours de sa dernière année au pouvoir.

