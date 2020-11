15 minutes. Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret interdisant les investissements américains dans les entreprises chinoises liées à l’armée du pays.

Selon le document, l’objectif est d’empêcher Pékin d’utiliser l’argent américain pour financer le développement de sa force militaire et de renseignement.

“La Chine exploite de plus en plus le capital américain pour permettre le développement et la modernisation de son armée, de ses services de renseignement et d’autres agences de sécurité, qui continuent de permettre à la Chine de menacer directement la patrie des États-Unis et aux forces américaines à l’étranger », a-t-il déclaré dans le texte.

Une partie de l’interdiction entre en vigueur le 11 janvier, quelques jours avant l’investiture du président élu Joe Biden.

L’interdiction de Trump vise à la fois les entreprises américaines et les particuliers qui détiennent des actions dans des entreprises «liées» à l’armée chinoise. Cependant, il ne mentionne aucune entreprise chinoise en particulier.

La tension entre les États-Unis et la Chine augmenté ces derniers mois. Cela est dû à la pandémie de coronavirus et à Trump accusant Pékin de manque de «transparence» dans la gestion de la pandémie.

En outre, Washington a récemment légiféré sur des questions qui ont un impact sur la Chine, comme la promulgation de la loi sur la situation des droits de l’homme de la minorité musulmane ouïghoure en Chine, qui permettra de prendre des mesures et de sanctionner Pékin à cet égard.