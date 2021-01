15 minutes. Le gouvernement du président américain sortant Donald Trump a réduit le contingent militaire en Afghanistan à 2500 soldats, a rapporté vendredi le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller.

“Les niveaux des forces américaines en Afghanistan ont atteint aujourd’hui 2 500”, les niveaux les plus bas depuis 2001, a déclaré Miller dans un communiqué.

Selon le chef militaire, avec cette force, les commandants ont «ce dont ils ont besoin» pour protéger les intérêts américains.

<< En collaboration avec nos alliés et partenaires de l'OTAN, les États-Unis continueront de mener à bien notre mission contre le terrorisme et celle de former, de conseiller et d'aider les forces de sécurité afghanes, >> afin que l’Afghanistan ne soit plus jamais utilisé pour loger ceux qui cherchent nuire aux États-Unis, a ajouté Miller.

L’administration Trump est parvenue à un accord en février de l’année dernière avec les talibans pour éliminer toutes les troupes d’ici mars. Mais le président élu Joe Biden a plaidé pour le maintien d’une petite force antiterroriste en Afghanistan.

Près de la fin?

Dans cet accord, les Taliban ont promis de parvenir à une réduction drastique de la violence et ont accepté de participer à un dialogue. La guerre fait déjà rage depuis plus de 20 ans.

“Les États-Unis sont plus près que jamais de mettre fin à près de deux décennies de guerre et d’accueillir un Afghanistan avec son propre processus de paix dirigé par les Afghans pour parvenir à un règlement politique et à un cessez-le-feu permanent et global”, a-t-il déclaré. Meunier.

Le chef militaire a également assuré que cette réduction des forces, qui s’est élevée à environ 1 500 hommes en quelques semaines, << est une indication du soutien continu des États-Unis au processus de paix afghan >> et de son adhésion aux engagements pris, tant l’accord avec les Taliban comme déclaration commune.

Trump a également ordonné une réduction de 500 militaires américains en Irak, à 2500.

Concernant le retrait qui sera total en mai prochain, Miller a déclaré que “toute réduction future continuera à dépendre des conditions”.

“Les États-Unis continueront de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de notre patrie, de nos citoyens et de nos intérêts”, a-t-il conclu.