Le président des États-Unis, Donald Trump. . / EPA / Erin Schaff

Washington, 27 novembre . .- Le président des États-Unis, Donald Trump, a laissé entendre, pour la première fois, qu’il quitterait ses fonctions si le collège électoral votait pour le démocrate Joe Biden, bien qu’il ait maintenu sa théorie selon laquelle il y avait fraude dans le processus électoral le 3 novembre.

Selon les médias américains, Trump a fait ces insinuations lors d’une apparition jeudi avec des journalistes à l’occasion de la célébration du jour de Thanksgiving.

“Je le ferai certainement et vous le savez”, a déclaré Trump lorsque l’un des journalistes lui a demandé s’il quitterait la Maison Blanche au cas où Biden serait déclaré vainqueur le 14 décembre par le collège électoral, selon les médias locaux.

“Je vais le faire et vous le savez”, a ajouté le président, avant de préciser que ce sera “quelque chose de très difficile pour lui à admettre car on sait qu’il y a eu une fraude massive” aux élections présidentielles.

Cependant, le président américain a insisté sur le fait que si Biden est déclaré vainqueur des élections, ce fait deviendra “une erreur” de la part du collège électoral, qui doit proclamer le nouveau président hors des urnes.

En effet, après cette apparition, la première depuis les élections au cours desquelles il a répondu directement aux questions des journalistes, Trump a publié un nouveau message sur son compte Twitter dans lequel il critiquait l’interprétation qui était faite de ces propos.

«J’ai donné une longue conférence de presse aujourd’hui après avoir souhaité aux militaires un joyeux Thanksgiving, et j’ai réalisé une fois de plus que les fausses nouvelles se coordonnent pour que le vrai message d’une telle conférence ne sorte jamais. Le principal point qui a été soulevé était que les élections de 2020 étaient FAITES et J’AI GAGNÉ! », A souligné Trump.

Bien que le président ait pris quelques mesures pour favoriser le processus de transition présidentielle pour céder son poste à Biden en janvier prochain, il continue sans reconnaître la victoire du démocrate et maintient un pouls judiciaire contre le recomptage électoral.