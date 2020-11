Butler, Pa. réélection qui comprend une mise en scène vertigineuse d’événements dans des états cruciaux qui pourraient décider de la course.

Le président fera cinq présentations dimanche dans cinq États seulement. Il en courra sept autres lundi pour terminer la dernière journée complète de la campagne.

Dans les sondages et désavantagé financièrement par rapport à son rival démocrate, Joe Biden, Trump se tourne vers des présentations qui aident à maintenir son message vivant devant l’électorat.

Cependant, on ne sait pas si ces apparitions élargiront son attrait au-delà de ses électeurs potentiels. Et il y a un danger qu’avec les foules qui assistent à leurs événements – souvent sans masque – la pandémie s’aggrave à mesure que les cas de coronavirus augmentent aux États-Unis.

Pourtant, Trump, qui savoure toujours sa victoire surprise à la fin de la campagne 2016, considère sa maîtrise de la scène comme un élément central de son appel aux intrus qu’il espère se répéter cette année.

“Laissez-moi vous demander, y a-t-il un meilleur endroit où être à tout moment, n’importe où qu’un acte politique de Trump?”, A demandé le président à une grande foule à Butler, en Pennsylvanie, qui a répondu avec une approbation tonitruante.

Alors que plus de 91 millions de votes ont déjà été exprimés, Trump et Biden n’ont plus le temps de reconfigurer leur concours. Au lieu de cela, ils ciblent leurs bases de supporters et s’assurent que tous les supporters potentiels ont déjà voté ou prévoient de voter en personne mardi.

Pour Biden, cela signifie porter une attention particulière aux électeurs noirs qui sont une partie essentielle de la coalition dont il a besoin pour gagner. Son équipe est confiante dans la popularité de Biden auprès des femmes, des électeurs des collèges et de ceux qui vivent en banlieue.

Cependant, certains démocrates craignent que les électeurs non blancs ne soient pas enthousiastes à propos de Biden et ne se rendent pas non plus aux urnes pour le soutenir, ce qui pourrait être dévastateur dans des États cruciaux comme la Pennsylvanie et le Michigan, où la course est très proche.

Le défi est exacerbé par la campagne démocrate de cette année pour encourager le vote par correspondance pour empêcher les gens de faire la queue pendant la pandémie. Mais cela va à l’encontre de la tradition de certains électeurs noirs qui préfèrent voter en personne le jour du scrutin.

«La majorité des électeurs noirs de Philadelphie sont sceptiques quant au vote par correspondance», a déclaré Joe Hill, un commerçant démocrate chevronné devenu lobbyiste de la ville. “Beaucoup d’entre nous ont déjà reçu nos bulletins de vote”, a déclaré Hill. Mais, “le jour des élections a été tout à Philadelphie”, a-t-il ajouté.

Biden passera une grande partie de dimanche à Philadelphie à encourager la participation électorale aux urnes. Il participera à un événement appelé «Souls to the Polls» visant à encourager les congrégations religieuses afro-américaines à s’organiser et à voter.

Biden a organisé samedi ses premiers rassemblements électoraux en personne avec le président Barack Obama dans des villes à majorité noire comme Detroit et Flint, au Michigan. Obama fera également campagne pour Biden en Géorgie et dans le sud de la Floride lundi, un autre sujet de préoccupation potentiel si les électeurs latinos ne participent pas aux élections.