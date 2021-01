15 minutes. Le président américain sortant, Donald Trump, a levé lundi la restriction de voyage aux États-Unis, appliquée depuis l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus aux voyageurs de l’Union européenne (UE), du Royaume-Uni et du Brésil à partir du 26 Janvier.

La date coïncide avec celle de l’entrée en vigueur du l’exigence d’un test négatif pour COVID-19 pour tous les passagers aériens internationaux, y compris les citoyens américains, à destination des États-Unis, récemment annoncé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

L’interdiction des passagers de l’UE et du Royaume-Uni a été imposée en mars, tandis que celle du Brésil date de mai.

Cependant, dans sa récente décision, Trump a décidé de maintenir la restriction de voyage en vigueur pour les passagers en provenance de Chine et d’Iran pour «n’avoir pas coopéré avec les autorités de santé publique américaines et partagé des informations opportunes et précises sur le extension de virus “.

Biden maintiendra-t-il les restrictions?

Cependant, le président élu américain Joe Biden, ne lèvera pas les restrictions de voyage internationales, selon Jen Psaki, son futur porte-parole.

“Sur les conseils de notre équipe médicale, l’administration Biden ne prévoit pas de lever ces restrictions le 26 janvier. En fait, nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique sur les voyages internationaux pour atténuer davantage la propagation du COVID-19.” Psaki a noté sur Twitter.

Sur l’avis de notre équipe médicale, l’Administration n’a pas l’intention de lever ces restrictions le 1/26. En fait, nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique autour des voyages internationaux afin d’atténuer davantage la propagation du COVID-19. – Jen Psaki (@jrpsaki) 19 janvier 2021

À cette date, Biden aura la capacité de maintenir ou de suspendre ces restrictions.

“Avec l’aggravation de la pandémie et l’apparition de variantes plus contagieuses dans le monde, ce n’est pas le moment de lever les restrictions sur les voyages internationaux“Ajouta Psaki.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par la pandémie. Il compte plus de 24 millions de cas de COVID-19 et près de 400000 décès, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.