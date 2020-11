– Le président Donald Trump a limogé lundi le secrétaire à la Défense Mark Esper, une décision sans précédent d’un président luttant pour accepter la défaite électorale et en colère contre un dirigeant du Pentagone qui pense qu’il n’était pas assez loyal.

La décision, qui pourrait déstabiliser les alliés internationaux et les dirigeants du Pentagone, injecte un autre élément d’incertitude dans une période de transition difficile alors que Joe Biden se prépare à assumer la présidence.

Les présidents qui sont réélus remplacent souvent les membres du Cabinet, y compris le secrétaire à la Défense, mais les présidents perdants ont maintenu leurs patrons du Pentagone en place jusqu’au jour de l’inauguration pour préserver la stabilité au nom de la sécurité. nationale.

Trump a annoncé la nouvelle dans un tweet, affirmant que Christopher Miller, le directeur du National Counterterrorism Center, servira de secrétaire par intérim, faisant allusion au plus haut responsable du département, le secrétaire adjoint à la Défense David Norquist.

“Chris fera un excellent travail!” Trump a tweeté. «Mark Esper a terminé. Je tiens à vous remercier pour votre service. “

La décision brusque de Trump de quitter Esper soulève des questions sur ce que le président pourrait essayer de faire dans les mois à venir avant de quitter ses fonctions, y compris des ajustements en présence de troupes à l’étranger ou d’autres changements de sécurité nationale.

Biden n’a pas dit qui il nommerait en tant que chef de la défense, mais la rumeur dit qu’il envisage de nommer la première femme à ce poste, Michele Flournoy. Flournoy a servi plusieurs fois au Pentagone, à partir des années 1990 et plus récemment en tant que sous-secrétaire à la défense pour la politique de 2009 à 2012. Elle est bien connue à Capitol Hill en tant que démocrate modéré et est considérée parmi les alliés et partenaires américains comme une main ferme qui favorise une forte coopération militaire américaine à l’étranger.

Miller a récemment occupé le poste de directeur du National Counterterrorism Center et avant cela, il était sous-secrétaire adjoint à la Défense et conseiller principal de Trump sur les questions de lutte contre le terrorisme. Il possède une vaste expérience dans l’armée, ayant servi comme fantassin enrôlé dans les réserves de l’armée et plus tard comme officier des forces spéciales. Il a également servi dans les guerres en Afghanistan et en Irak. Après sa retraite de l’armée, Miller a travaillé comme entrepreneur de la défense.

La relation tendue d’Esper avec Trump s’est presque effondrée l’été dernier lors de troubles civils qui ont déclenché un débat au sein de l’administration sur le rôle approprié de l’armée dans la lutte contre les troubles internes. L’opposition d’Esper à l’utilisation de troupes en service actif pour aider à réprimer les manifestations à Washington, DC, a mis Trump en colère et a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles le chef de la défense était prêt à démissionner s’il était à nouveau confronté à un tel problème.

Au cours de son mandat d’environ 16 mois, Esper a généralement soutenu la politique de Trump, mais plus récemment, il devait démissionner ou être évincé si Trump était réélu.

Historiquement, les présidents ont accordé une haute priorité à la stabilité au Pentagone pendant les transitions politiques. Depuis la création du ministère de la Défense et le poste de secrétaire à la défense en 1947, les trois seuls présidents qui ont perdu les élections pour un second mandat – Gerald Ford, Jimmy Carter et George HW Bush – ont maintenu leur secrétaire à la défense jusqu’à Jour d’ouverture.

Esper, qui était le successeur officiel de l’ancien général de marine James Mattis, a régulièrement souligné l’importance de garder l’armée et le département de la Défense hors de la politique. Mais cela s’est avéré être une lutte difficile, car Trump a tour à tour loué ce qu’il appelait «ses généraux» et dénigré les principaux dirigeants du Pentagone comme des marchands de guerre dédiés à la conduite des affaires pour l’industrie de la défense.

Trump s’est mis en colère contre son premier secrétaire à la Défense, Mattis, qui a démissionné en décembre 2018 à la suite de la décision brusque de Trump, annulée plus tard, de retirer toutes les troupes américaines de Syrie, puis d’Esper. Les divisions reflétaient les vues fondamentalement différentes de Trump sur la place de l’Amérique dans le monde, la valeur des alliances internationales de défense et l’importance de protéger l’armée de la politique partisane nationale.

Pendant le mandat de Trump, le Pentagone a souvent été au centre du tumulte, pris dans un débat persistant et erratique sur l’utilisation des forces américaines en guerre en Irak, en Syrie et en Afghanistan, et sur le sol américain, le long de la frontière avec Le Mexique et dans des villes secouées par les troubles civils et secouées par le coronavirus.

Le départ d’Esper semble inévitable depuis qu’il a rompu publiquement avec Trump en juin à la suite de la poussée du président à déployer des troupes militaires dans les rues de la capitale nationale en réponse aux troubles civils suite à l’assassinat de George Floyd par la police. Esper s’est publiquement opposé aux menaces de Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection de deux siècles, qui permettrait au président d’utiliser des troupes en service actif dans un rôle d’application de la loi. Et Trump était furieux quand Esper a déclaré aux journalistes que la loi sur l’insurrection ne devrait être invoquée «que dans les situations les plus urgentes et les plus terribles», et «nous ne sommes pas dans l’une de ces situations pour le moment».

Les troubles civils de juin ont d’abord attiré Esper dans la controverse lorsqu’il a rejoint un entourage de Trump qui a erré de la Maison Blanche à l’église épiscopale St.John’s voisine pour une séance de photos avec Trump hissant une Bible. Les critiques ont condamné Esper, affirmant qu’il s’était permis d’être utilisé comme soutien politique.

Esper a déclaré qu’il ne savait pas qu’il se dirigeait vers une séance de photos, mais qu’il pensait qu’il allait voir des dommages à l’église et voir les troupes de la Garde nationale dans la région. Il était accompagné du général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, qui a ensuite regretté le public d’être présent en uniforme.

Trump a fait allusion au statut instable d’Esper en août, répondant sournoisement à la question d’un journaliste de savoir s’il avait toujours confiance dans le leadership d’Esper. “Marque ‘Yesper’? L’avez-vous appelé «Yesper»? », A déclaré Trump, dans ce qui semblait être une allusion à des suggestions selon lesquelles Esper était un homme de lui-même pour le président. Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de renvoyer Esper, Trump a déclaré: “À un moment donné, c’est ce qui se passe.”