Washington, 5 décembre . .- Le président américain Donald Trump a dirigé samedi un événement de campagne chargé pour le Sénat dans l’État de Géorgie, tandis que les infections au COVID-19 ont explosé dans le Le pays et les autorités nationales et locales ont appelé la population à éviter les grands groupes et à porter un masque.

Accompagné de la première dame, Melania Trump, le président s’est entretenu avec des dizaines de personnes, dont beaucoup sans se couvrir le visage, qui se sont rassemblées à l’aéroport de la ville de Valdosta.

La première dame a agi en tant que maîtresse de cérémonie de son mari avec un bref discours dans lequel elle a assuré que Trump continue de se battre pour ses partisans «tous les jours».

“Ne laissez pas vos voix être réduites au silence. Nous devons conserver nos sièges au Sénat. Il est plus important que jamais que vous exerciez votre droit de citoyen américain et que vous votiez”, a déclaré Melania Trump.

Le couple présidentiel a déménagé en Géorgie pour soutenir la candidature au Sénat des républicains Kelly Loeffler et David Perdue, qui affronteront le 5 janvier les démocrates Raphael Warnock et John Ossoff, après qu’aucun candidat n’ait obtenu une marge suffisante sur les 3 derniers. Novembre pour éviter un second tour.

Si les deux démocrates l’emportent, cela mettrait fin à la domination républicaine du Sénat dans une chambre divisée exactement en deux, 50 à 50.

SANS RECONNAÎTRE SA DÉFAITE

Plus d’un mois après l’élection, qui a été remportée par son rival, Joe Biden, Trump a insisté ce samedi, sans présenter aucune preuve, que les démocrates avaient triché.

“Vous savez que nous avons gagné en Géorgie”, a déclaré le président, malgré le fait que les décomptes indiquent qu’il a été battu dans cet État par plus de 12 000 voix.

“Vous devez aller voter et voter tôt le 14 décembre. Vous devez le faire; ils ont triché et truqué cette élection présidentielle, mais nous les gagnerons quand même”, a ajouté Trump, dont les efforts légaux pour renverser le résultat présidentiel ont échoué.

Dans ce contexte, il a prédit qu ‘”ils essaieront également de manipuler cette élection”, pour laquelle il a appelé ses partisans à faire en sorte que “tous les votes” comptent.

APPEL AU GOUVERNEUR

Les médias locaux ont révélé ce samedi qu’avant son voyage en Géorgie, Trump avait appelé le gouverneur de cet État, le républicain Brian Kemp, pour le presser de persuader les législateurs de l’État de révoquer la victoire de Biden et de lui demander d’ordonner un audit des signatures. des électeurs absents.

Selon le Wall Street Journal, qui a cité une personne familière avec l’appel, le président a demandé à Kemp de convoquer une session spéciale de la législature de l’État pour que les législateurs désignent des électeurs pro-Trump qui feraient pencher le Collège électoral en leur faveur.

Le journal Washington Post, basé sur deux sources, a assuré que le gouverneur avait décliné cette demande.

“Comme je l’ai dit au président ce matin, j’ai demandé publiquement un audit de signature à trois reprises (20/11, 24/11, 3/12) pour restaurer la confiance dans notre processus électoral et garantir que seuls les votes légaux sont comptés en Géorgie. “A écrit Kemp sur son compte Twitter, sans entrer dans les détails.

Auparavant, Trump avait évoqué le gouverneur et secrétaire d’État de Géorgie, également républicain Brad Raffensperger, dans un tweet.

“Je gagnerai la Géorgie facilement et rapidement si le gouverneur Brian Kemp ou le secrétaire d’État autorise une simple vérification de signature. Cela n’a pas été fait et cela montrera des écarts à grande échelle. Pourquoi ces deux” républicains “disent-ils non? Tout le reste ira! », A déclaré Trump, dont le mandat se termine le 20 janvier.