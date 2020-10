Dans les dernières heures la présence de l’armée américaine augmente de façon exponentielle dans les différents états nord-américains. Les troupes en service actif ont été activées et atteignent le même nombre de membres de la garde nationale activés en tant que troupes de service actif L’Irak, la Syrie et l’Afghanistan ensemble

À l’heure actuelle, plus de 17 000 membres de la Garde nationale sont prêts à soutenir les forces de l’ordre locales.

Si vous ajoutez les 45 000 membres de la Garde nationale qui travaillent sur la pandémie du COVID-19, le nombre résultant de soldats et d’aviateurs de la Garde nationale activés s’élève à 66 700.

Trump: émeutes, anarchie et terroristes antifascistes

Le président Donald Trump a indiqué à cet égard que «d’abord, nous mettons un terme à émeutes et anarchie qui s’est répandue dans tout notre pays “, ajoutant qu’il recommande vivement aux gouverneurs de déployer la Garde nationale pour” dominer leurs rues “. Il leur a même dit que s’ils ne retournent pas dans la rue et n’utilisent pas la force pour affronter les manifestants, «ils auront l’air d’imbéciles».

Il l’a dit dans son discours de lundi, où il a également affirmé être “le président de l’ordre et de la loi”. Le discours complet peut être lu ici.

Il a dit cela après avoir incendié les médias sociaux et l’opinion publique après avoir publié dans un tweet que l’organisation antifasciste serait incluse dans la liste des organisations terroristes.

Les États-Unis d’Amérique désigneront l’ANTIFA comme une organisation terroriste. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 mai 2020

Il y a ceux qui pourraient penser que la déclaration du président n’était rien de plus qu’une provocation, si typique de lui – en revanche – et qu’une telle menace n’aurait pas de cours. Mais il s’avère que ce n’est peut-être pas le cas.

La Maison Blanche répond à l’engagement de Trump de désigner Antifa comme un groupe terroriste

Selon les analystes législatifs, aucun statut actuel ne donne aux États-Unis le pouvoir de déclarer un mouvement tel que les organisations terroristes. Anti-fasciste.

Parce que les antifascistes ne sont pas une organisation, mais plutôt un mouvement, une idéologie, absolument décentralisée. De plus, il peut y avoir des personnes violentes qui sont antifascistes, mais l’antifasciste n’est pas par définition quelque chose de lié à la violence, comme l’est une organisation terroriste. En fait, c’est son essence.

Concernant ce qui se passe dans les rues nord-américaines, le procureur général Willian Barr a déjà annoncé que les altercations produites seront jugées comme du «terrorisme domestique».

Exactement la même chose que Trump a dit, quand il a déclaré: «Ce sont des actes de terreur intérieure. Ce ne sont pas des actes de protestation pacifique ».

S’inquiéter pour tous les Américains

Face aux provocations Atout vers les gouverneurs, l’un d’eux, Gretchen Whitmer, Démocrate et gouverneur du Michigan, a répondu le président.

Plus précisément, il lui a dédié ces mots: «Le président a attaqué à plusieurs reprises et brutalement les gouverneurs, qui font tout leur possible pour maintenir la paix tout en combattant une pandémie mondiale seulement dans une génération», a-t-il dit. Whitmer c’est une déclaration. “Les remarques dangereuses du président devraient être une grande préoccupation pour tous les Américains car elles envoient un signal clair que cette administration est déterminée à semer les graines de la haine et de la division.”

Gaz lacrymogène avant le discours présidentiel

Des manifestants pacifiques debout à côté de la Maison Blanche, dans Washington avant Donald Trump prononcez son discours au Roseraie et déclarant que la mobilisation de l’armée américaine a été attaquée par la police. Quelques minutes avant le discours, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc ont été tirés sur les manifestants.

https://edition.cnn.com/videos/politics/2020/06/01/white-house-protesters-donald-trump-white-speech-sot-vpx.cnn

Véhicules militaires autour de la Maison Blanche

Au voisinage de la Maison Blanche, sur Pennsylvania Avenue des véhicules militaires ont été vus.

Les officiels défense de États Unis ont indiqué que la totalité des forces du Garde nationale à Washington ont été mobilisés (1 200). En outre, cinq États auraient envoyé 600 à 800 soldats supplémentaires de la garde national qui pourrait arriver au crépuscule. Il a également été affirmé que certaines des troupes seraient armées d ‘”armes mortelles”.

Activez la loi insurrectionnelle de 1807

Trump envisage d’invoquer le Loi sur l’insurrection, ongle loi fédérale de 1807 cela lui permettrait de déployer des troupes américaines en service actif pour répondre aux manifestations dans les villes.

La dernière fois que cette loi a été invoquée, c’était en 1992 pour freiner les troubles Rodney King à Los Angeles.

Le Congrès a amendé la loi après l’ouragan Katrina en 2006 pour clarifier son utilisation lors de catastrophes naturelles, mais a abandonné certains de ces changements un an plus tard après les objections des gouverneurs d’État qui ne voulaient pas renoncer à leur autorité.

L’autopsie prétend que c’était un homicide

L’escalade de tension dans les rues se produit alors que le résultat de l’autopsie pratiquée le George Floyd.

Le rapport a été produit précisément lorsque la famille a rendu publics les résultats d’une autopsie privée qui a déterminé que l’asphyxie était la cause du décès.

Mais déterminer la cause du décès fait également partie de la cause des tensions sociales. Le rapport préliminaire du comté de Hennepin a provoqué une vague d’indignation généralisée dans tout le pays. Le rapport préliminaire a déclaré qu’aucune découverte physique n’avait été trouvée pour étayer un diagnostic d’étouffement ou d’étranglement traumatique. Et il a essayé d’attribuer la cause du décès au recueil qui aurait pu être produit par l’action de la police, les maladies antérieures de Floyd et la consommation d’une substance.

Dites cela quand il y avait un enregistrement dans lequel on voit, sans aucun doute, que le cou de Floyd il est écrasé par le genou de l’officier jusqu’à ce que, après avoir désespérément demandé à le laisser respirer, la victime cesse de bouger et soit jetée à terre, presque une provocation.

C’est pour cette raison que la famille a demandé une autopsie privée. Il a été fait par Michael Baden et pour Allecia Wilson. Précisément Baden a été le médecin légiste de la ville de New York. Dans son rapport, il déclare que «ce que nous avons trouvé – à l’autopsie – correspond à ce que les gens ont vu. Il n’y a aucun autre problème de santé qui puisse causer ou contribuer à la mort dans ce cas ».

