WASHINGTON (AP) – Le gouvernement du président Donald Trump a reconduit Cuba comme «État parrain du terrorisme», punissant le pays de nouvelles sanctions qui pourraient paralyser la promesse du président élu Joe Biden de renouer les relations avec l’île.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a annoncé la mesure, basée sur le fait que Cuba continue d’accueillir des fugitifs américains, refuse d’extrader un groupe de guérilleros colombiens et soutient le président vénézuélien Nicolás Maduro.

La désignation, qui était en préparation depuis des années, est l’une des nombreuses mesures de politique étrangère de dernière minute que l’administration Trump prend avant que Biden n’entre en fonction le 20 janvier.

Le retrait de Cuba de la liste noire avait été l’une des principales réalisations en matière de politique étrangère de l’ancien président Barack Obama dans ses tentatives d’améliorer les relations avec l’île, efforts qui ont été approuvés par Biden en tant que vice-président. Les relations étaient pratiquement gelées depuis l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro en 1959.

Comme pour l’Iran, Trump a cherché à renverser de nombreuses décisions d’Obama concernant Cuba. Il a adopté une position ferme sur La Havane et a réimposé de nombreuses sanctions que l’administration Obama avait abaissées ou retirées à la suite du rétablissement de relations diplomatiques complètes en 2015.

Depuis que Trump a assumé la présidence, après une campagne au cours de laquelle il a critiqué les actions d’Obama pour normaliser les relations avec Cuba, les liens entre Washington et La Havane sont devenus de plus en plus tendus.

En plus de critiquer Cuba pour son soutien à Maduro, l’administration Trump a également laissé entendre que le gouvernement insulaire pourrait avoir perpétré ou autorisé des attaques sonores présumées qui ont causé des lésions cérébrales à des dizaines de diplomates américains à La Havane à partir de la fin de 2016.

Pourtant, peu d’alliés américains pensent que Cuba reste un sponsor du terrorisme international, contestant la définition basée sur le soutien à Maduro ou rejetant catégoriquement les affirmations américaines selon lesquelles les autorités cubaines financent ou planifient des attaques terroristes internationales.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a condamné la mesure américaine sur Twitter: “L’opportunisme politique de cette action est reconnu par quiconque est honnêtement préoccupé par le fléau du terrorisme et ses victimes”.

Le représentant Gregory Meeks, nouveau président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que la nomination de Trump ne serait pas utile au peuple cubain et ne visait qu’à lier les mains de l’administration Biden.

“Cette désignation de Cuba comme État sponsor du terrorisme alors qu’il ne reste plus qu’une semaine à sa présidence et après avoir incité à une attaque terroriste interne dans la capitale américaine … c’est de l’hypocrisie”, a déclaré Meeks dans une interview à The Associated. Presse.

Pourtant, encouragée par les exilés cubains et vénézuéliens du sud de la Floride, l’administration Trump a régulièrement augmenté les restrictions sur les vols, le commerce et les transactions financières entre les États-Unis et l’île.

Les sanctions les plus récentes placent Cuba aux côtés de la Corée du Nord, de la Syrie et de l’Iran en tant que seuls pays étrangers considérés comme des sponsors du terrorisme. En raison de la mesure de lundi, la plupart des voyages des États-Unis à Cuba seront interdits, ainsi que l’envoi de fonds vers l’île par des parents aux États-Unis, une source de revenus importante pour ce pays pauvre des Caraïbes.

Mais à un moment où les devises sont en grave difficulté en raison de la pandémie et en raison de mesures antérieures telles que l’interdiction des croisières par Trump et un plafond sur le montant des envois de fonds, le plus grand impact sera probablement diplomatique.

“Cela ralentira vraiment le dégel des relations avec le gouvernement Biden”, a déclaré Emilio Morales, économiste cubain en exil et président du Havana Consulting Group basé à Miami.

Morales a déclaré que la révocation de la mesure prendra au moins un an et nécessitera une étude approfondie de la part du gouvernement américain. Il doute également que Biden, qui n’a joué aucun rôle significatif dans l’ouverture de l’administration Obama à Cuba, serait prêt à investir le capital politique qu’Obama a investi et à soutenir les dirigeants cubains sans rien recevoir en retour.

Le retrait de Cuba de la liste des «États sponsors du terrorisme» par Obama était une mesure qui était dans la ligne de mire de Trump, Pompeo et d’autres responsables du gouvernement en faveur de l’hostilité envers l’île.

Cuba a refusé à plusieurs reprises de remettre les fugitifs américains auxquels il a accordé l’asile, y compris un extrémiste afro-américain qui a été reconnu coupable du meurtre d’un soldat de l’État du New Jersey dans les années 1970. Outre le statut de réfugié politique, des Américains en fuite ils ont reçu un logement gratuit, des soins médicaux et d’autres avantages grâce au gouvernement cubain, qui insiste sur le fait que Washington n’a aucune “base légale ou morale” pour exiger leur retour.

Mais le plus grand changement depuis le rapprochement d’Obama en 2015 est peut-être le soutien indéfectible de Cuba à Maduro, que Washington considère comme un dictateur dont le pillage de l’économie basée sur les exportations de pétrole a contraint 5 millions de Vénézuéliens à émigrer.

Cuba entretient depuis longtemps une alliance avec Maduro, bien qu’elle ait rejeté la présence de 20 000 militaires et membres du renseignement au Venezuela et a déclaré qu’elle n’avait mené aucune opération de sécurité. Cependant, les autorités cubaines disent qu’elles ont le droit d’entreprendre la vaste coopération militaire et de renseignement qu’elles jugent légitime.

Les relations entre les deux pays se sont renforcées au cours des deux dernières décennies: le Venezuela a expédié à Cuba des envois de pétrole d’une valeur de plusieurs milliards de dollars et a accueilli des dizaines de milliers d’employés, y compris du personnel de santé.

En mai 2020, le Département d’État a inscrit Cuba sur une liste de pays qui ne coopèrent pas avec les programmes de lutte contre le terrorisme des États-Unis.

En prenant cette décision, le département a noté que plusieurs dirigeants de l’Armée de libération nationale – un groupe rebelle colombien désigné comme organisation terroriste – étaient toujours sur l’île malgré les demandes répétées de la Colombie visant à ce qu’ils soient extradés pour expliquer l’attaque par un voiture piégée contre une académie de police à Bogotá en 2019 qui a fait 22 morts.

Cuba a rejeté ces demandes, affirmant que leur remise violerait les protocoles convenus par le gouvernement colombien pour les pourparlers de paix qui ont échoué après l’attaque.

Exprimant sa condamnation des accusations, le président Miguel Díaz-Canel a déclaré que l’île était victime du terrorisme. Il a donné comme exemple une attaque armée contre l’ambassade de Cuba à Washington qui a eu lieu en avril de l’année dernière. Les Cubains estiment que la désignation de la liste noire aide les États-Unis à justifier l’embargo de longue date sur le pays des Caraïbes et d’autres sanctions économiques qui ont gravement endommagé son économie.

Matthew Lee a rapporté de Washington et Goodman de Miami. Le journaliste d’AP Andrea Rodríguez à La Havane a contribué à ce rapport.