MADRID, 20 janvier (EUROPA PRESS) –

Le président des États-Unis, Donald Trump, quelques heures après avoir quitté la Maison Blanche, a gracié son ancien conseiller politique et directeur de campagne Steve Bannon, accusé en août de l’année dernière de complot en vue de commettre des fraudes et du blanchiment d’argent dans le cadre d’un projet de collecte de fonds pour la construction du mur à la frontière avec le Mexique.

Bannon a été arrêté en août avec trois autres personnes, accusées d’avoir “orchestré un stratagème pour escroquer des centaines de milliers de dollars aux donateurs” de la campagne “Nous avons construit le mur”, selon le bureau du procureur américain du district sud de New York.

Grâce à une campagne de «financement participatif», ils ont recueilli plus de 25 millions de dollars dont, ont-ils dit «à plusieurs reprises», «ne prendraient pas un sou pour leurs salaires». Cependant, les enquêteurs affirment que Bannon a utilisé plus d’un million de dollars pour payer les salaires des autres détenus et des centaines de milliers de dollars pour les dépenses personnelles.

Ces derniers jours, il y avait eu des spéculations sur les bénéficiaires des grâces présidentielles que Trump aurait réservées avant que le président élu, Joe Biden, ne prenne ses fonctions, allant même jusqu’à envisager la possibilité que lui et ses enfants fassent partie. la liste.

Outre Bannon, parmi les personnes graciées figurent les rappeurs Lil Wayne et Kodak Black, l’ancien directeur financier de l’organisation Trump Elliott Broidy et l’ancien maire de Detroit Kwame Kilpatrick, qui en 2008 ont plaidé coupable d’entrave à la justice dans le cadre de un accord de plaidoyer dans une enquête au cours de laquelle lui et son père avaient accepté des pots-de-vin en échange de marchés publics.

Dans le cas de Lil Wayne, de son vrai nom Dwayne Michael Carter Jr., le rappeur a plaidé coupable en décembre à une accusation fédérale de possession d’armes à feu, ce qui ne lui était pas permis en raison d’infractions antérieures.

L’autre chanteur, Kodak Black, en fait Bill Kapri, a été condamné à 46 mois de prison pour possession illégale d’armes à feu, après avoir admis en 2019 qu’il avait falsifié des formulaires fédéraux qui doivent être remplis pour y avoir accès.

Broidy, qui a été l’un des principaux collecteurs de fonds pour la campagne politique Trump et le Parti républicain, a plaidé coupable en octobre 2020 de divers crimes économiques. Au total, 70 autres personnes ont été graciées à cette occasion.

RETAHÍLA DES Pardons DEPUIS NOVEMBRE

Trump a réalisé les soupçons de nombre de ses détracteurs, qui ont averti qu’au cours de la dernière phase de son mandat, il prospérerait au profit de son peuple partageant les mêmes idées, après avoir accordé la grâce présidentielle à Michael Flynn, son premier conseiller à la sécurité nationale à la fin du mois de novembre. , qui a plaidé coupable en 2017 d’avoir induit en erreur le FBI sur ses contacts avec la Russie.

La veille de Noël, Trump a publié une nouvelle liste de grâces, y compris celle de son ancien assistant de campagne, George Papadopoulos, et celle de l’avocat Alex van der Zwaan, qui en 2017 avait été condamné pour avoir menti au FBI lors de l’enquête menée à menée par l’avocat spécial de l’époque, Robert Mueller, sur les allégations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016.

En outre, plusieurs alliés républicains reconnus coupables de délits fiscaux et des entrepreneurs militaires reconnus coupables du meurtre d’une vingtaine de civils à Bagdad en 2007 ont également obtenu la grâce présidentielle.

