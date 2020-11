15 minutes. Le président sortant des États-Unis (USA), Donald Trump, a rempli ce mardi la tradition de gracier une dinde à l’occasion de la fête de Thanksgiving.

Accompagné de son épouse, Melania, Trump a entamé la cérémonie à la Rose Garden de la Maison Blanche en rappelant le record établi ce mardi par l’indice Dow Jones Industrialists qui a atteint 30000 points.

“Maintenant c’est bon, c’est super pour les emplois, et c’est bon pour tout, c’est la neuvième fois que nous établissons un record tout au long de 2020, et la 48e fois que nous établissons un record sous l’administration Trump. Il n’y a jamais rien eu de tel. et je tiens à féliciter tout le monde », a déclaré le président.

Cependant, le Dow Jones a atteint 30000 points juste après que Trump a annoncé lundi qu’il avait donné son feu vert au transfert de pouvoir à Biden.

Au cours de la cérémonie à la Rose Garden, Trump a également une fois de plus apprécié les progrès d’un vaccin contre le COVID-19. Il prévoyait que “cela commencera probablement (à s’appliquer) la semaine prochaine ou peu de temps après”.

Trump a également remercié les médecins, les infirmières, les agents de santé et les scientifiques qui ont mené la bataille «contre le virus chinois».

Trump et la dinde “chanceuse”

Comme le veut la tradition, le président a gracié une dinde, le maïs, d’une ferme de l’Iowa: “Nous sommes ici pour continuer notre tradition annuelle bien-aimée, la grâce présidentielle officielle de quelques dindes très chanceuses.”

Trump s’est approché de l’animal “chanceux” pour le toucher. Il a rappelé qu’il avait choisi cette année.

Chaque année, la Maison Blanche organise un vote, qui cette fois a été par Twitter, pour départager deux dindes, cette année c’étaient des épis et des maïs (épi et maïs), pour que l’on reçoive la grâce présidentielle, bien que finalement les deux animaux “soient Ils évitent d’être servis aux tables comme plat principal et traditionnel de Thanksgiving.

En 1989, le président de l’époque George HW Bush a inauguré la tradition de pardonner une dinde avant Thanksgiving et tous ses successeurs maintiennent cette cérémonie.

Cependant, la légende sur les dindes indique que le président Abraham Lincoln (1861-1865) en a déjà sauvé une à la Maison Blanche parce que son fils le suppliait.