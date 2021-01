Des membres de la Garde nationale devant le Capitole américain le 19 janvier.

(Bloomberg) – Donald Trump quittera la Maison Blanche une dernière fois en tant que président mercredi, sautant l’investiture de Joe Biden et se lançant à la place un envoi de style militaire avant de partir pour sa station balnéaire de Floride.

À la suite de l’événement à Joint Base Andrews à l’extérieur de Washington, Trump s’envolera pour Palm Beach, en Floride, où il prévoit de s’installer dans son complexe de Mar-a-lago. Il deviendra le premier président américain depuis le 19e siècle à sauter la cérémonie de prestation de serment de son successeur.

Le départ de Trump marque la fin de l’une des présidences les plus conflictuelles et chaotiques de l’histoire américaine moderne. Son mandat a atteint son apogée le 6 janvier, lorsque le président sortant a incité une foule de ses partisans à prendre d’assaut le Capitole américain dans une tentative ratée mais mortelle d’empêcher les législateurs de certifier sa défaite électorale.

Il quitte Washington dans un état de verrouillage militaire, avec environ 25 000 soldats de la Garde nationale déployés à travers la ville pour se protéger contre de nouvelles attaques contre le gouvernement. De hautes clôtures entourent la Maison Blanche et le Capitole; des routes et des ponts ont été barricadés pour restreindre l’accès au National Mall.

La Maison Blanche a eu du mal à trouver des invités pour assister à la cérémonie d’adieu de Trump, qui a aliéné les alliés et le personnel avec une vitesse et une fréquence inhabituelles tout au long de son mandat. Certaines personnalités clés de son administration et partenaires de Capitol Hill – y compris le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell et le principal républicain de la Chambre, Kevin McCarthy – ont décliné l’invitation, selon des personnes proches du dossier.

La Maison Blanche a fait des choix curieux pour sa liste d’invitations. Plusieurs anciens collaborateurs de Trump qui sont devenus des critiques fervents du président ont reçu des invitations, notamment le financier Anthony Scaramucci, qui était brièvement directeur des communications de la Maison Blanche en 2017, mais qui, en 2019, plaidait publiquement pour la destitution de Trump.

L’ancien chef d’état-major John Kelly et l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton et son adjoint, Charlie Kupperman, ont également été invités. Aucun d’entre eux n’y assistera.

Alors que certains se sont disputés avec Trump sur des questions politiques, d’autres se sont distancés de lui depuis la violente insurrection d’il y a deux semaines qui a fait cinq morts, dont un officier de la police du Capitole américain. L’épisode a abouti à la destitution de Trump, faisant de lui le premier président à être destitué deux fois. Le Sénat devrait commencer son procès après sa démission.

Deux jours seulement après l’émeute, Trump a annoncé sa décision de ne pas assister à l’inauguration de Biden. Les autorités s’inquiètent de l’augmentation de la violence, ce qui se traduit par un périmètre de sécurité sans précédent avec des clôtures hautes et des véhicules militaires au cœur de la capitale nationale.

Dans le même temps, Trump laisse le pays ébranlé par une pandémie de coronavirus qui fait rage qui a tué environ 400000 personnes aux États-Unis et écrasé l’économie. Alors que l’émergence de vaccins pourrait faire baisser les taux d’infection, le pays souffre toujours du coût économique des fermetures liées à une pandémie.