Trump a perdu les élections, selon le décompte des voix, au profit de Joe Biden, qui sera le prochain président des États-Unis d’Amérique du Nord s’il n’y a pas de renversement des résultats en raison de l’intervention judiciaire, à laquelle le président actuel s’accroche, qui Signalez les irrégularités.

Trump ne semble pas satisfait de sa chance et se battra peut-être. Votre plainte de fraude électorale est très grave et si vous ne la prouvez pas, elle aura l’air très mauvaise dans l’histoire de votre pays. Cependant, sa présidence enregistre le fait historique de n’avoir déclenché aucun conflit guerrier et conversations, les premières, avec Corée du Nord.

Trump a osé tenir tête aux puissants médias de son pays, presque sans exception, dénonçant leur arbitraire et leurs liens avec l’establishment, contre l’hypocrisie de laquelle il attaque continuellement et qu’il représentait en 2016. Hilary Clinton. Ce qui a été menti dans la campagne “Tous contre Trump”, qui a dominé les médias européens et nord-américains, figurera dans les annales du mauvais journalisme du XXIe siècle.

Pourquoi les médias n’ont rien dit Les accords commerciaux avec le Canada et le Mexique? Et l’accord commercial avec la Corée du Sud? Et les accords américains avec Israël, Bahreïn et les EAU? Se souviennent-ils également de faire en sorte que le Mexique arrête l’immigration illégale du sud et Qu’en est-il de la 5G et de la position des États-Unis vis-à-vis de la Chine, qui oblige les autres pays à s’aligner contre ce cheval de Troie asiatique?

Mais, d’un autre côté, il suffit de regarder en arrière pour se souvenir de la guerre civile en Syrie, des relations d’Assad avec Moscou, de l’invasion russe de l’Ukraine … quand Obama était président. At-il été critiqué par ces mêmes moyens? Bien sûr que non, et qu’en est-il Obama n’a rien fait. Il était du Parti démocrate et avait une parfaite entente avec la plupart des lobbies progressistes et la gauche américaine. Le futur proche dira ce que fait Biden, s’il ne part pas bientôt, compte tenu de son âge, et est remplacé par l’extrémiste Kamala Harris.