15 minutes. La Deutsche Bank, la banque la plus utilisée ces dernières décennies par Donald Trump, a décidé qu’elle ne ferait plus affaire avec le président sortant des États-Unis après l’assaut du Capitole par ses partisans, selon le New York Times (NYT).

Le journal, qui cite une source anonyme, souligne que la Deutsche Bank ne travaillera pas avec Trump ou son entreprise à l’avenir, même si elle maintiendra toujours une relation pendant les prochaines années, car la société du magnat doit plus de 300 millions de dollars à l’entité.

La banque est la principale source de crédit de Trump depuis deux décennies, et au moins certains de ses dirigeants ont publiquement critiqué l’attaque contre le Congrès la semaine dernière.

Signature Bank, une autre entité dans laquelle Trump a des comptes personnels avec plus de 5 millions de dollars et qui l’a aidé à financer son parcours de golf en Floride, a également décidé de rompre les relations avec le président sortant après cet épisode.

New York pourrait tourner le dos à Trump

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré mardi que son administration envisageait d’annuler les contrats avec la société du président américain sortant Donald Trump, rejoignant une liste de plus en plus longue d’organisations cherchant à se distancier du magnat. suite à l’assaut du Capitole par ses partisans la semaine dernière.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, De Blasio a déclaré qu’il avait ordonné à son équipe juridique de «revoir» tous les contrats de la ville avec la Trump Organization, qui sont généralement liés au tourisme et représentent quelque 17 millions de dollars de revenus pour l’entreprise. .

“Le président a incité à une rébellion contre le gouvernement américain, un acte clairement inconstitutionnel, et des gens sont morts. C’est impardonnable et notre équipe juridique examine les options”, a expliqué le maire, qui attend une résolution de la question prochainement.

Si ses contrats sont annulés, y compris ceux de la célèbre patinoire Wolman Rink à Central Park, la ville natale du président deviendra la dernière entité à lui tourner le dos, lui attribuant la responsabilité du climat de tension à Washington. .