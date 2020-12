Donald Trump

Le président américain Donald Trump a accusé le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, de permettre à «l’État d’être escroqué» en confirmant le triomphe de Joe Biden par un peu plus de 10 000 voix et en ne parvenant pas à alimenter les revendications. sur la fraude électorale présumée commise à son encontre.

Faites quelque chose Brian Kemp. Vous avez autorisé votre État à se faire arnaquer », a écrit le président sortant Donald Trump sur son compte Twitter, insistant sur le fait que les signatures doivent être« vérifiées et les enveloppes signées comptées ».

Après cela, Trump a même suggéré d’arrêter sa course électorale pour le Sénat de Géorgie, car “ce ne sera pas nécessaire” et “nous gagnons tous!”, A-t-il écrit.

Le 20 novembre, les autorités de Géorgie, bastion républicain traditionnel depuis près de 30 ans, ont certifié la victoire de Biden par une faible marge de 12284 voix, obtenant ainsi les 16 voix électorales auxquelles Trump tenait pour maintenir ses aspirations en vie. de rester à la Maison Blanche.

Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, et Kemp, tous deux républicains, ont également confirmé qu’il n’y avait aucune preuve de la fraude électorale présumée que Donald Trump a été dénoncée, motivant ainsi une série d’attaques et de critiques à leur encontre.

Ces attaques que le haut responsable des élections géorgiennes, Gabriel Sterling, a appelé à cesser, car la rhétorique incendiaire de Trump «incite les gens à commettre des actes de violence potentiels».

Quelqu’un va se blesser. Quelqu’un va être tué. Vous devez arrêter, Monsieur le Président, a déclaré Sterling lors d’une conférence de presse, dans laquelle il a critiqué Trump et le Parti républicain pour ne pas avoir condamné les menaces que certains responsables électoraux de l’État ont reçues ces dernières semaines.

Trump n’a pas perdu le fil et a répondu à Sterling via Twitter, insistant sur le fait que les élections étaient “truquées”, et s’en prenant à nouveau à Kemp et Raffensperger, à qui il a demandé s’ils avaient “peur” de montrer “la fraude”. massif”.

