Malgré la perception négative que nous avons pu avoir, les marchés européens ont clôturé la semaine avec des hausses de + 1% en moyenne, tandis qu’aux États-Unis les réévaluations ont été un peu plus élevées (S&P + 2% en l’absence de séance). Quelques hausses dans un environnement de volatilité, marqué par le manque de rapprochement entre républicains et démocrates pour mener à bien le cinquième plan de relance budgétaire, l’évolution de la pandémie et, surtout, des doutes sur la reprise économique. Le résultat positif du président Trump à Covid a mis la pression sur les marchés lors de la session de vendredi. Toute incertitude est toujours mal vue par le marché. Bien qu’il semble que tout soit une frayeur, comme à son époque avec Boris Johnson.

Au niveau macroéconomique, nous avons eu beaucoup de données, où les chiffres de l’emploi aux États-Unis se sont démarqués, montrant un ralentissement du taux de création d’emplois, et il y a encore un long chemin à parcourir pour retrouver les niveaux d’emploi pré-pandémique. Au contraire, nous avons eu une lecture positive dans l’enquête ISM manufacturière qui a battu les estimations. En revanche, tant aux États-Unis qu’en Europe, nous avons appris les données PMI manufacturières finales de septembre, qui n’ont pas apporté de surprise, étant très en phase avec les données préliminaires. Au contraire, les PMI officiels de septembre en Chine ont montré une légère amélioration de la composante manufacturière à 51,5 et également une progression des services (contre les attentes) à 55,9, avec laquelle le composite monte à 55,1 .

Sur le plan politique, nous avons assisté au premier débat présidentiel aux États-Unis qui s’est terminé sur un ton dur, sans grandes contributions de contenu, qui en principe ne semble pas avoir un grand impact sur l’intention de vote des Américains. Trump a déclaré qu’il n’accepterait pas le résultat électoral s’il constate une fraude dans le vote par courrier, ce qui pourrait augmenter la volatilité sur les marchés à l’approche du rendez-vous avec les sondages.

Dans la perspective du dernier trimestre de l’année, nous considérons comme particulièrement pertinente la publication des résultats de l’activité au 3T20, qui pourraient conduire à de nouvelles baisses d’orientation, notamment pour 2021 dans un environnement d’incertitude et une révision à la baisse du taux de reprise de la croissance économique. De même, et en raison de ses implications claires sur le marché, les progrès dans le développement d’un vaccin contre Covid-19 seront particulièrement pertinents dans les mois à venir. Selon les données de l’OMS, il y a plus de 300 candidats dans le monde, dont 40 sont testés chez l’homme et 10 sont en dernière phase d’essais cliniques. Parmi eux, le vaccin développé par Pfizer en collaboration avec BioNtech se démarque, ainsi que celui de Moderna, qui a commencé les essais de phase III pendant les mois d’été. Les derniers à le faire étaient Johnson & Johnson et Novavax, tous deux fin septembre. Quant à la candidate d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford, son essai a été interrompu à deux reprises par des cas d’inflammation de la moelle épinière. Bien qu’il continue d’être arrêté aux États-Unis jusqu’à ce qu’il soit clair s’il existe une relation de cause à effet entre le vaccin et ledit effet indésirable, l’essai a été repris dans d’autres pays.

Concernant le marché, nous maintenons une position prudente compte tenu de la persistance des risques et des valorisations se poursuivant à des niveaux exigeants notamment aux Etats-Unis, et avec le risque supplémentaire de volatilité accrue à l’approche des élections. 3 novembre. Il nous semble précoce que la rotation vers le cycle (nécessaire pour que les marchés boursiers continuent de monter) se soutienne en l’absence d’une plus grande visibilité sur l’évolution de la pandémie et, par dérivée, sur quel sera le rythme et l’intensité de la reprise économique. L’annonce de nouvelles mesures de relance budgétaire par les différents gouvernements (notamment aux États-Unis) est le catalyseur que nous identifions pouvant soutenir une reprise des marchés boursiers à court terme après les coupes susmentionnées.